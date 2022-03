Osterwald-Oberende

Alle Jahre wieder: Zwischen Aschermittwoch und Karsamstag wird im Christentum gefastet. Doch in den vergangenen Jahrzehnten ist aus dem ursprünglich religiösen Ritual ein immer größerer Trend zum freiwilligen Verzicht von Lebensmitteln geworden. Richtig angewendet kann sich das laut Ernährungsberaterin Jasmin Nordmeyer aus Osterwald-Oberende für Körper und Geist richtig lohnen.

Lange Positivwirkung

Wer seinem Körper in den 40 Tagen den größtmöglichen Positiveffekt schenken möchte, sollte laut Nordmeyer auf Zucker verzichten. Das habe nämlich laut der staatlich anerkannten Diätassistentin gleich zwei Vorteile: Neben dem verringerten Zuckerkonsum mit all seinen Vorteilen für den Körper verändert sich durch den Verzicht auch der Geschmackssinn. „Der Gaumen braucht drei Wochen, um nicht mehr so empfindlich zu reagieren. Danach brauchen wir nicht mehr so viel Zucker, um es genauso süß wie davor zu finden“, erklärt die gebürtige Osterwalderin.

Auch wenn es nur sieben Wochen sind – die Positivwirkung einer solchen Zucker-Entwöhnungskur ist groß. Denn der Zucker versteckt sich in vielen verarbeiteten Lebensmitteln wie Joghurt oder Limonaden. „Wenn man sich dessen bewusst macht, hat man die Grundlage zur langfristigen Verbesserung schon gelegt“, betont Nordmeyer. Darüber hinaus setzt schon nach wenigen Wochen eine Regenerationsphase im Körper ein. „Man kann in gewisser Weise tatsächlich von einer Regeneration der Zellen sprechen“, beschreibt die 26-Jährige.

Intervallfasten voll im Trend

Als Diät besonders beliebt ist seit Jahren das sogenannte Intervallfasten. Dabei verzichtet der Praktizierende für eine bestimmte Zeit komplett auf eine Mahlzeit. Populär sind dabei die Varianten „16/8“ und „5/2“. Während bei Ersterem 16 Stunden pro Tag gefastet wird, wird bei Letzterem zwei Tage pro Woche auf Mahlzeiten verzichtet. „Diese Art der Diät ist für viele so interessant, weil sie sehr gut in den Alltag integriert werden kann“, berichtet Nordmeyer.

Dabei richtet sich das Intervallfasten keinesfalls nur an Menschen mit Übergewicht. Neben der Gewichtsreduktion trage diese Ernährungsweise laut der Ernährungsberaterin auch dazu bei, körpereigene Reinigungsprozesse zu stärken und eine bessere Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln zu erlangen: „Fasten hat auch einen Einfluss auf unser geistiges Verhalten, weil wir uns bewusst machen, enthaltsamer zu leben.“

Totales Fasten als Extremvariante

Auf die Spitze getrieben wird der Verzicht beim sogenannten totalen Fasten. Dabei wird über einen längeren Zeitraum komplett auf feste Nahrung verzichtet. Eine abgespeckte Variante ist das „modifizierte Fasten“. Hier werden dem Körper zumindest in geringem Maße Eiweiße und Kohlenhydrate zugeführt.

Vor allem beim totalen und modifizierten Fasten sollten sich Menschen ärztliche Unterstützung suchen. Ohne ärztliche Überwachung droht beim totalen Fasten sogar Lebensgefahr: „Werden keine Nährstoffe über Lebensmittel zugeführt, werden Körperproteine abgebaut. Dabei können sogar wichtige Organe wie das Herz geschädigt werden“, so Nordmeyer.

Nicht alles glauben, was erzählt wird

Auch sonst sei eine Fachberatung vor dem Fastenbeginn das A und O. „Dem Fasten wird definitiv nachgesagt, dass es einen protektiven Effekt gegen die heutigen Zivilisationserkrankungen hat. Trotzdem gibt es Menschen, die sich mit dem Fasten eher schaden“, erklärt die Ernährungsberaterin. Vor allem Menschen mit chronischen Erkrankungen, Unterernährung, Krebserkrankungen und hoher beruflicher Belastung müssten das Fasten erst abklären lassen. Das Gleiche gelte für Kinder, Rentner sowie für schwangere und stillende Frauen.

Generell beobachtet Nordmeyer bei ihren Patienten immer öfter gefährliches Halbwissen: „Ich würde mir wünschen, dass die Menschen öfter hinterfragen, was sie hören oder lesen. Sie gehen den Impulsen heutzutage sehr schnell nach“, berichtet die Osterwalderin.

Von Curdt Blumenthal