Garbsener Ortsräte tagen coronabedingt online

Garbsen

Die vier Ortsräte in Garbsen halten ihre nächsten Treffen aufgrund der Corona-Lage ausschließlich online ab. Einwohnerinnen und Einwohner haben die Möglichkeit, an den Videokonferenzen teilzunehmen und sich bei der Einwohnerfragestunde zu Wort zu melden.

Der Ortsrat Berenbostel tagt am Dienstag, 25. Januar, ab 18 Uhr. Der Ortsrat Horst hat am selben Tag um 20 Uhr seine Sitzung. Die Ortsräte Garbsen und Osterwald tagen am Mittwoch, 26. Januar, um 18 beziehungsweise 20 Uhr. Die öffentlichen Videositzungen werden über das Programm WebEx übertragen.

Interessierte melden sich per E-Mail an

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich bis Montag, 24. Januar, 18 Uhr, mittels formloser E-Mail an ratsinfo@garbsen.de oder telefonisch unter (05131) 707324 oder (05131) 707345 anzumelden. Der Zugangslink zu der Sitzung sowie weitere Informationen werden rechtzeitig per E-Mail zugesendet.

Von Gerko Naumann