Die nächste Runde der Ortsratssitzungen in Garbsen steht wegen der Corona-Krise unter besonderen Vorzeichen: Damit die Ortsratspolitiker und auch die Besucher die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln einhalten können, tagen die Gremien in größeren Sitzungsräumen.

Der Ortsrat Berenbostel trifft sich am Dienstag, 12. Mai, um 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums III an der Ludwigstraße 4 zu seiner Sitzung. Der Ortsrat Horst kommt am selben Abend um 20 Uhr im Hotel Bullerdieck, Bürgermeister-Wehrmann-Straße 21, zusammen.

Der Ortsrat Garbsen tagt am Mittwoch, 13. Mai, um 18 Uhr, im Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1. Am selben Abend kommt der Ortsrat Osterwald um 20 Uhr in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Osterwald Oberende an der Hauptstraße 343a, zusammen.

1000 Bäume für Garbsen

Alle Gremien befassen sich unter anderem mit dem Vorschlag der CDU/FDP-Gruppe mit dem Titel „1000 Bäume für Garbsen“. Ziel des Antrags sei, die CO2-Bilanz für Garbsen zumindest etwas zu verbessern, schreibt der Fraktionsvorsitzende Heinrich Dannenbrink.

Die Stadtverwaltung schlägt in ihrer Antwort eine Reihe von Flächen im gesamten Stadtgebiet für rund 880 Bäume vor. Zudem würden jährlich im Durchschnitt bis zu 30 Einzelbäume an unterschiedlichen Standorten in Garbsen gepflanzt, schreibt Stadtbaurat Frank Hauke.

Noch im Jahr 2020 könnten 99 Bäume rund um das Sortierzentrum von Amazon und 29 im Bereich des Campus Maschinenbau gepflanzt werden. Und in 2021 und den Folgejahren könnten unter anderem an den geplanten Baugebieten „Im Stühe“ in Horst (40) und „ Berenbostel-Ost“ (80) Bäume eingesetzt werden.

Von Jutta Grätz