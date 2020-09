Auf der Horst

Nach dem umfangreichen Umbau der Heizungsanlage hat der Garbsener SC auch seine Flutlichtanlage auf dem A- und dem B-Platz auf energiesparende LED-Technik umgerüstet. 112.479 Euro hat der Verein dafür bezahlt. Aus einem Fördertopf des Bundesinnenministeriums bekommt der GSC allerdings einen Zuschuss von 28.356 Euro. Die Bewilligung hat Vorstandsmitglied Maximilian Borowy zu Beginn der Wochen von Vertretern des Regionssportbundes Hannover (RSB) entgegengenommen.

Die Erneuerung der Heizung war bereits mit mehr als 10.000 Euro unterstützt worden. Mehr als eine Million Euro an Fördergeld hatte der RSB in diesem Jahr an seine Vereine in der Region Hannover verteilt. Für das Jahr 2021 stünden die Vereine bereits Schlange, sagt der Vorsitzende Ulf Meldau. Mehr als 70 Anträge seien bereits eingegangen.

Von Linda Tonn