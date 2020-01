Garbsener Sternsinger berichten: So war’s bei Angela Merkel

Garbsen/Berlin

„Diesen Tag werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen“, sagt Fabian Kreinacker mit leuchtenden Augen. Der Junge aus Havelse hat vor Kurzem gemeinsam mit Sara Bujan (15), Ida Warmbold-Görges und Emanuel Gladis (beide 12) aus Berenbostel das Bistum Hildesheim beim Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin vertreten – als einer von 108 Sternsingern aus ganz Deutschland.

„Die Bundeskanzlerin hat jeden von uns mit Handschlag begrüßt, kurz ’Hallo’ gesagt und uns in die Augen geschaut“, berichtet Fabian. „Sie sah genauso aus wie im Fernsehen“, sagt Emanuel. „Und war sehr freundlich“, ergänzt Sara, die den Stern des Bistums trug. „Und jetzt wissen wir auch, wie groß Frau Merkel ist“, sagt Ida, „1,65 Meter!“

Kanzlerin dankt Sternsingern

Jeweils vier Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen hatten in Berlin die 300.000 Mädchen und Jungen vertreten, die sich in deutschlandweit in mehr als 10.000 katholischen Pfarrgemeinden und Einrichtungen an der Aktion Dreikönigssingen beteiligt hatten. „ Merkel dankte in ihrer Rede allen Sternsinger für ihren Einsatz“, sagt Karin Bierkamp, die die Garbsener Sterninger nach Berlin begleitet hatte.

Mit Blaulicht und im Konvoi durch ganz Berlin

Sichtlich beeindruckt erzählt die zwölfjährige Ida von den Vorbereitungen auf den Empfang: Vier Polizeibusse hätten die 108 Sternsinger und ihre Begleiter ins Bundeskanzleramt gebracht – mit Blaulicht und im Konvoi durch ganz Berlin.

„Unsere Rucksäcke wurden von Polizeihunden kontrolliert“, sagt Ida. Nach der Rede und einigen Liedern hätten Sternsinger aus dem Bistum Görlitz die Segensformel "20*C+M+B+20" an eine Wand im Eingangsbereich des Kanzleramts geschrieben. „Dabei waren bestimmt auch mehr als 100 Fotografen und viele Fernsehteams“, sagt die Garbsenerin.

Exklusiv für die Garbsener folgte nach der Feierstunde eine Führung durchs Bundeskanzleramt. „Staatsminister Hendrik Hoppenstedt stand beim Empfang plötzlich neben uns“, so Bierkamp. „Er bat uns, Grüße mit nach Hause zu nehmen.“

Zur Galerie Kronen, Sterne, prächtige Gewänder: Angela Merkel empfängt 108 Sternsinger aus ganz Deutschland im Bundeskanzleramt. Mit Emanuel Gladis, Fabian Kreinacker, Ida Warmbold-Görges und Sara Bujan sind auch vier Garbsener Schüler dabei. Betreuerin Karin Bierkamp hat sie nach Berlin begleitet.

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz