Garbsener Verein Wohnwinkel hat neue Vorsitzende

Altgarbsen

Der Nachbarschaftsverein Wohnwinkel für Senioren hat einen neuen Vorstand. Die Vakanz konnte so abgewendet werden.

Nach zehn Jahren verabschiedete sich Friedrich Wilhelm Niehaus vom Posten des Vorsitzenden. Einen Nachfolger hatte der 85-Jährige bereits seit Jahren gesucht, aber keinen gefunden. Jetzt übernimmt das Amt die bisherige Schriftführerin Birgit Jauch. Niehaus tritt einen Schritt zurück und hat ab sofort das Amt des zweiten Vorsitzenden inne. Er beerbt damit die bisherige Stellvertreterin Kristine Genegel. Neuer Schriftführer ist Gerd Bergmann.

„Leider sehr schwierig, Nachwuchs zu finden“

„Es ist leider sehr schwierig, Nachwuchs zu finden – und auch Ehrenamtliche, die die Verantwortung übernehmen wollen“, schildert die neue Vorsitzende Jauch das Dilemma, das viele Vereine teilen. Auch sie wurde bekniet, das ehrenamtliche Amt zu übernehmen, da es sonst zu einer Vakanz gekommen wäre. Mit 71 Jahren zählt sie zu den jüngsten Mitgliedern des Wohnwinkels.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt 15 Mitarbeiter hat der Verein, in dem sich Senioren für Senioren engagieren, Tagesfahrten und andere Aktionen organisieren. Die Nachwuchsprobleme resultieren laut Jauch auch daraus, dass sich viele Rentner „zu jung“ für den Verein finden und erst später beitreten. Dann fehle ihnen aber die Kraft oder der Mut, ein Amt zu übernehmen. „Ich hoffe, dass wir diesen Trend in Zukunft etwas stoppen können“, so die neue Vorsitzende Birgit Jauch.

Von Simon Polreich