Garbsen-Mitte

Sabrina Jankowski, Leiterin der Freiwilligenagentur Garbsen, ist immer noch erstaunt, wie reibungslos alles geklappt hat. „Am 19. März hatten wir dazu aufgerufen, dass sich freiwillige Helfer und Menschen, die Unterstützung brauchen, bei uns melden können“, sagt sie. Die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen waren zu diesem Zeitpunkt immer strenger geworden und das öffentliche Leben war weitestgehend heruntergefahren. Innerhalb kürzester Zeit riefen Jankowski und ihr Team deshalb eine Freiwilligenbörse ins Leben, um unkompliziert beim Einkaufen zu unterstützen. Schnell kamen die ersten Rückmeldungen.

„Schon am 20. März konnte ich den ersten Kontakt vermitteln“, sagt Jankowski. Lisa-Marie Höll hatte sich bei der Freiwilligenagentur gemeldet. „Ich habe auch Großeltern, für die ich einkaufe“, sagt die 26-Jährige. Damals habe sie sich gefragt, warum sie das nicht auch für andere machen sollte. Fürs Ehrenamt habe ihr bis dahin immer die Zeit gefehlt, aber in dieser Ausnahmesituation wollte sie helfen, sagt Höll.

Anzeige

Einkaufsliste direkt aufs Handy

Außer ihrem Vollzeitjob kaufte sie einmal in der Woche für ein Ehepaar ein, das Angst vor Corona hatte und den Gang zum Supermarkt lieber meiden wollte. „Das hat super geklappt“, sagt Höll. Die Liste für den Wochenendeinkauf kam per Nachricht aufs Handy. „Ich habe das Geld vorgelegt und dann wiederbekommen“, sagt sie. Seit einigen Wochen geht das Ehepaar wieder selbstständig zum Supermarkt. Kontakt zu ihnen hat Höll auch weiterhin. „Ich würde das immer wieder machen“, sagt die 26-Jährige. „Alle waren sehr dankbar.“

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Wie geht es dem Ehrenamt in der Corona-Krise, Frau Jankowski?

Seit die Maskenpflicht in den Supermärkten gelte, würden viele Menschen auch wieder allein einkaufen gehen, sagt Koordinatorin Jankowski. 42 ehrenamtliche Helfer hat sie auf ihrer Liste, der jüngste ist 19 Jahre alt. „Die meisten müssen sich aber gerade nicht mehr kümmern, weil sich die Lage entspannt hat“. Es sei toll zu erleben, wie engagiert die Garbsener gewesen seien, sagt Jankowski. Sie habe Hilfegesuche aus allen Ortsteilen erhalten und konnte jedes Mal schnell einen entsprechenden Ehrenamtlichen organisieren. „Ich habe immer geschaut, dass die Helfer nicht allzu weit fahren müssen“, sagt sie. „Insgesamt war die Bereitschaft zu helfen höher, als Hilfe anzunehmen“, lautet ihr Fazit.

„Wir waren täglich unterwegs“

Auch Sabrina Thiere hatte sich zu Beginn der Pandemie gefragt, was sie mit ihrer plötzlichen Freizeit anfangen soll. Die 30-Jährige arbeitet selbstständig im Veranstaltungsbereich, Anfang März waren alle Aufträge abgesagt. „Gemeinsam mit meinem Freund habe ich dann Kontakt zur Stadt aufgenommen.“ Zwischenzeitlich erledigte das Paar die Einkäufe für bis zu 13 Haushalte. Das seien vor allem Alleinstehende gewesen, so Thiere. Manchmal bekam sie die Einkaufsliste per Telefon, oft stand auch ein Korb mit Liste und Geld bereit.

„Wir waren eigentlich täglich unterwegs“, sagt sie. Schnell sprach sich ihr Einsatz herum. „Dann mussten wir teilweise auch noch den Einkauf für die Nachbarn erledigen.“ Ein paarmal seien sie im Supermarkt schräg angeschaut worden, weil der Wagen so voll war. „Nach einem solchen Erlebnis hatten wir dann immer eine Bescheinigung der Stadt Garbsen dabei“, sagt sie.

Dass sie in dieser Situation anderen Menschen helfen wollte, war für Thiere selbstverständlich. „Ich komme gebürtig auch nicht von hier und würde mir so eine Hilfe fürs Alter auch wünschen.“

Ob die Freiwilligenbörse auch noch weiterhin gebraucht wird, kann Koordinatorin Jankowski nicht sagen. „Wir wissen ja auch nicht, wie sich die Krise entwickelt. Vielleicht verschärft sich die Situation auch noch einmal.“ Die Liste an Helfern werde sie behalten. „Wer Unterstützung für Einkäufe oder den Gang zur Apotheke braucht, kann sich auch immer noch bei uns melden“, sagt sie.

Die Freiwilligenagentur ist unter Telefon (05131) 707574, die Seniorenberatung unter Telefon (05131) 707291 zu erreichen.

Von Linda Tonn