Garbsen

Überraschend schert Bürgermeister Christian Grahl aus der Front aller 21 Bürgermeister aus, die gemeinsam versuchen, die Umlageforderungen der Region zu senken. Am Sonntag verschickte er eine Stellungnahme, in der er zusagt, die zuletzt von Regionspräsident Hauke Jagau geforderte Summe von 744 Millionen Euro akzeptieren zu wollen, „um weiteren Schaden zu vermeiden“. Schweres Kritik äußert er dabei am hannoverschen Kämmerer Axel von der Ohe.

Umlage steigt seit Jahren

Um die Regionsumlage gibt es seit einigen Jahren Konflikte. Es ist der Betrag, den alle 21 Regionskommunen aufbringen müssen, damit die Region ihre gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen erledigen kann. Der Betrag wird jährlich festgelegt. Im vergangenen Jahr betrug er mit 703 Millionen Euro so viel wie noch nie. Für nächstes Jahr hatte die Region statt einer vorab versprochenen Senkung nun plötzlich 799 Millionen Euro aufgerufen – und sich damit den Zorn sämtlicher Bürgermeister zugezogen.

Konflikt zwischen Jagau und von der Ohe?

Grahl vermutet, dass ein persönlicher Konflikt zwischen Präsident Jagau und dem hannoverschen Stadtkämmerer von der Ohe dazu beigetragen habe, dass der Streit sich zuspitzt. In seiner Stellungnahme schreibt er von einem „persönlichen Zweikampf“, der allen schade – von der Ohre hat jahrelang als Vertrauter in Jagaus Verwaltung gearbeitet, bevor er zur Stadt Hannover wechselte. Nachdem von der Ohe sich nun in einem HAZ-Interview zu dem Thema geäußert hat, wirft Grahl ihm vor, sich zum Wortführer zu machen. Die regionsangehörigen Kommunen aber hätten andere Sprecher – es sind die Bügermeister von Wunstorf und Uetze, Rolf-Axel Eberhard und Werner Backeberg.

Kommunen fürchten um Handlungsfähigkeit

Eberhard sagte am Sonntag, er bedauere die Zuspitzung des Konflikts um die Regionsumlage. In einer Arbeitsgruppe von vier Bürgermeistern und Regions-Finanzdezernentin Andrea Fischer seien vorab Kompromisse ausgehandelt worden, die Jagau aber offenbar als Konfrontation angesehen habe. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir weiter um Kompromisse ringen.“ Stattdessen soll es jetzt offenbar auf eine Klage hinauslaufen, weil die Bügermeister bei einer steigenden Umlage um die Handlungsfähigkeit ihrer Kommunen fürchten.

Grahl : „Nicht mit der Brechstange“

Genau von solch einer Klage distanziert sich jetzt Grahl. Für das kommende Haushaltsjahr fände er die von Jagau ins Gespräch gebrachte Summe von 744 Millionen Euro akzeptabel. Künftig allerdings müssten die Bürgermeister „besser eingebunden werden“.Kompromisse seien nötig, aber „nicht mit der Brechstange, sondern im Einvernehmen zwischen Regionspräsident, Regionsverwaltung und den Bürgermeistern“.

