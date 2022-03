Garbsens Schulen sammeln Spenden für die Ukraine

Garbsen

Während zurzeit auch in Garbsen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen, hält die Spendenbereitschaft der Bürger weiter an: Einem Spendenaufruf der Elternvertretung der Grundschule Saturnring folgten so viele Garbsener, dass sich in gleich drei Räumen die Sachspenden türmten. Am Freitag wurden die Güter in einen Lkw geladen, welcher die Spenden zum Hannoverschen Messegelände bringt. Von dort gehen sie mit der „Schienenbrücke“ von DB Schenker und dem Technischen Hilfswerk (THW) per Güterzug direkt in die Ukraine.

Hilfe von allen Seiten

Elternvertreterin Justyna Atti ist sprachlos. Über 100 Garbsener haben in den letzten Tagen Sachspenden in die Saturnringschule gebracht. „Wir sind wirklich verwundert. Mit so vielen Spenden haben wir nicht gerechnet. Zwischenzeitlich hatten wir sogar Angst, dass uns die Kartons ausgehen“, erzählt Atti. Die Idee zur Spendenaktion hat die Krankenschwester durch die schrecklichen Fernsehbilder aus der Ukraine bekommen. „Ich bin morgens von der Nachtschicht nach Hause gekommen und habe die Bilder im Fernsehen gesehen. Dann hab ich direkt im Sekretariat angerufen“, schildert die Vorsitzende der Elternvertretung.

Einer der Räume, in denen die Sachspenden aufbewahrt wurden. Quelle: Curdt Blumenthal

Hilfe bekam Atti sofort von allen Seiten. Da der Drucker in der Grundschule gerade nicht funktionierte, konnte die Mutter die Elternzettel kurzfristig bei Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) im Rathaus drucken lassen. Attis Mann bekam von dem Logistikunternehmen, bei dem er beschäftigt ist, Dutzende Kartons gespendet. Zudem bekam der Familienvater Sonderurlaub, um bei der Fahrt zum Messegelände helfen zu können. Grundschuldirektor Maiko Kahler ist von der Aktion begeistert: „Wir alle hier waren komplett schockiert aufgrund der Eindrücke aus dem Fernsehen. Spätestens nach dem Gespräch mit Frau Atti war uns klar, dass wir so gut helfen wollen, wie es nur geht.“

Die Hilfsgüter sollen noch in der nächsten Woche mit der „Schienenbrücke“ in der Ukraine eintreffen. Quelle: Curdt Blumenthal

Hilfsgüter für Kiew

Auch an anderen Garbsener Schulen liefen bereits Spendenaktionen für die Ukraine. „Überwältigend“, schreibt die Redaktion der Schülerzeitung „SchollZ“ am Geschwister-Scholl-Gymnasium am ersten Tag nach dem Spendenaufruf. Die Redaktion hatte den Aufruf in der Schule verteilt und sehr genau informiert, was gebraucht wird: Decken, Schlafsäcke und -matten, Handtücher, Winterbekleidung, neue Unterwäsche und haltbare Nahrung für Babys und Kinder als Pulver und im Glas, dazu Hygieneartikel und Taschenlampen mit Ersatzbatterien. „Dinge, die nicht auf der Liste stehen, werden wir nicht annehmen können“, heißt es im Aufruf.

Die Spenden sollen über eine private Hilfsinitiative direkt nach Kiew gefahren werden. Bereits wenige Tage später schrieb die „SchollZ“-Redaktion auf Instagram: „Die Resonanz ist überwältigend. Uns haben zahlreiche dicke Wintersachen, Decken und Schlafsäcke erreicht, Windeln, Hygieneartikel und Medikamente. Die Bereitschaft zu helfen macht uns sprachlos! Danke!“

Verkauf für den guten Zweck

An der IGS beschäftigen sich die Kerngruppen aller Jahrgänge mit dem Krieg in der Ukraine. Eine Mädchen-AG hat sich zum Beispiel dies ausgedacht: T-Shirts mit Motiven zum Thema Frieden bemalen, verkaufen und den Erlös in eine Spendensammlung geben.

Eine der Lehrerinnen hat Kontakt zur Ukrainischen Gemeinde in Misburg und zu einer Spendensammlung aufgerufen. Schüler werden beim Elternsprechtag Waffeln für den guten Zweck verkaufen. „Im elften Jahrgang entsteht eine Ausstellung mit persönlichen Botschaften, die wollen wir später im Foyer aufbauen“, sagt Schulleiter Andreas Hadaschik.

Von Curdt Blumenthal und Markus Holz