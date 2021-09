Altgarbsen

Morgens kurz vor 8 Uhr an den beiden Zufahrten zur Osterbergschule an der Jahnstraße und Am Osterberge: Ankommende und abfahrende Autos kommen sich auf den schmalen Straßen entgegen, halten auf dem Fußweg, im Parkverbot, sogar auf den Parkplätzen der Einsatzkräfte der benachbarten Feuerwache. Kinder steigen aus, laufen zwischen Fahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern hin und her, Eltern drängen sich auf dem Fußweg. „„Trotz der Einrichtung der sogenannten Hol- und Bringzone vor knapp zwei Jahren gibt es immer wieder brenzlige Situationen“, berichtet Schulleiterin Hilke Bertram. „Um 8.03 Uhr ist der ganze Spuk dann vorbei.“ Nach Schulschluss am Mittag zeige sich aber ein ähnliches Bild.

Seit Langem appellieren Bertram und der Schulelternrat an die Eltern und haben sich nun prominente Unterstützer geholt. Am Dienstag haben die beiden Garbsener Kontaktbeamten Annemarie Blume und Dennis Kortschakowski nach Schulschluss selbst ein Bild gemacht. „Wir sprechen die Eltern gezielt auf ihr Verhalten an, sollten sie etwa falsch parken oder zu schnell fahren“, berichtet Blume. „Und zeigen ihnen bei Fehlverhalten die gelbe Karte.“

Schule und Polizei setzen auf Prävention

„Das Thema Verhalten im Verkehr und Verkehrssicherheit steht bei uns ganz oben auf der Agenda“, berichtet Schulleiterin Bertram. Ob in Elternbriefen oder auf Elternabenden, immer wieder werde darüber gesprochen. Aber sogar die eigens eingerichtete Hol- und Bringzone werde gar nicht komplett genutzt. „Manche Autofahrer halten einfach morgens mitten auf der Straße und lassen ihre Kinder aussteigen“, hat sie beobachtet. „Die Situation ist hier nach wie vor problematisch“, sagt sie. „Und es kann doch nicht sein, dass die Feuerwehrleute bei Einsätzen nicht wissen, wo sie parken sollen.“ In den Nebenstraßen gebe es genug Platz, und den Eltern und Kindern seien ein paar Meter zu Fuß doch durchaus zumutbar, so Bertram.

„Gib mir acht!“ heißt es auf der gelben Karten der Polizei Garbsen, die für mehr Verkehrssicherheit für Kinder sensibilisieren soll. Quelle: Jutta Grätz

„Wir setzen auf Prävention und wollen zum Thema Verkehrssicherheit aufklären“, sagt Kontaktbeamtin Blume zu einem Vater. „Die Kinder sollen sicher zur Schule kommen, aber sie sollen auch die Selbstständigkeit erlernen, selbst zur Schule zu gehen.“ Dafür arbeiten Schule und Polizei eng zusammen – mit den Aktionen „Gelbe Füße“ für Erstklässler und „Sicherer Schulweg“ zum Schulanfang.

Am Dienstag indes blieben die gelben Karten stecken. Alle Autofahrer hatten sich vorschriftsmäßig verhalten, stellten die Beamten erfreut fest. Lag das nun am sonnigen Wetter oder an der Präsenz der Polizei? „Heute kommen die meisten der Eltern zu Fuß, um ihre Kinder abzuholen“, sagt Rektorin Bertram. Ein anders Bild zeigte sich vor Kurzem an der Ratsschule in Berenbostel. Dort haben wir fünf gelbe Karten verteilt“, sagt Kortschakowski. „Das sind nicht viele, aber es hat schon einen guten Effekt, wenn wir dort an der Schule stehen.“

Zeigen die gelben Karten diesmal nur fürs Foto: die Garbsener Kontaktbeamten Annemarie Blume und Dennis Kortschakowski. Quelle: Jutta Grätz

Gelbe-Karten-Aktion wird wiederholt

Einen Einsatz gab es dann an der Osterbergschule aber doch noch für die Beamten. „Die Fahrradkette von meinem Freund Davin ist während der Schulzeit abmontiert worden“, ruft ein Schüler auf dem Heimweg. Schnell reparieren die Polizisten das Fahrrad. „Die Polizei, Dein Freund und Helfer – danke“, sagt Davin und braust los.

Für die nächste Woche ist eine Wiederholung der Gelbe-Karten-Aktion geplant. „Dann gibt’s aber ein Verwarngeld“, kündigt Blume an. An welcher Grundschule in Garbsen sie und ihre Kollegen dann Autofahrer und Co. ansprechen, verrät sie nicht.

Von Jutta Grätz