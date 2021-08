Hannover

Erneut gibt es Probleme bei der Abfuhr der Gelben Säcke im Umland. Aus zahlreichen Orten ist zu hören, dass die Säcke mit dem Verpackungsmüll am Abholtag liegen bleiben, weil der Wagen nicht kommt und zum Teil auch beim nächsten Termin nicht abgeholt werden. Entsprechende Berichte gibt es aus fast allen Kommunen. Auch beim Abfallwirtschaftsbetrieb Aha und bei der Region Hannover landen derzeit viele Beschwerden – allerdings sind beide nicht zuständig.

„Urlaubszeit und hoher Krankenstand“

Im Umland ist bis zum Jahresende das Unternehmen Remondis zur Abholung der Gelben Säcke vertraglich verpflichtet. Dort gibt man die Schwierigkeiten zu. „Wir haben arge Probleme durch die Urlaubszeit“, sagt Unternehmenssprecher Michael Schneider. „Unsere Leute haben sich ihren Urlaub richtig verdient“, betont er. Allerdings sei noch ein hoher Krankenstand hinzugekommen.

Remondis unternehme alles, um wieder in den normalen Rhythmus zu kommen, meint der Sprecher. Beispielsweise seien Fahrer und Wagen aus anderen Niederlassungen in die Region Hannover beordert worden, um hier auszuhelfen. Derzeit werde versucht, nicht gefahrene Touren am nächsten oder übernächsten Tag nachzuholen. Falls dann die Gelben Säcke noch nicht weg seien, rät Schneider, bis zum nächsten Abfuhrtermin die Säcke wieder von der Straße zu holen und dann zum nächsten Abfuhrtermin wieder bereitzustellen.

Karasch fordert Abholung der Säcke

Christine Karasch, Umweltdezernentin der Region und Regionspräsidentenkandidatin der CDU hat den Abfallwirtschaftsbetrieb Aha aufgefordert, vom für den Verpackungsmüll zuständigen Dualen System das ordnungsgemäße Erbringen der Leistungen zu verlangen. Weil ab Januar ein neuer Anbieter die Gelben Säcke im Umland abholt, habe Remondis offensichtlich „nun nicht mehr ausreichend Fahrzeuge und Manpower, um den bisherigen Vertragspflichten nachzukommen“, sagte sie. Es könne aber nicht sein, dass die Probleme auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger ausgetragen würden. Auch sei zu prüfen, ob die Region gegen das Liegenlassen des Verpackungsmülls vorgehen könne.

Auch der Abfallexperte der SPD-Regionsfraktion, Wolfgang Toboldt, vermutet einen Zusammenhang der Probleme mit dem Ende des Abholauftrags. „Remondis hat bis Ende 2021 die Verpflichtung, die Gelben Säcke abzuholen“, betont er. Das Unternehmen könne nicht einfach ohne Folgen die Entsorgung einstellen. Die Ursache für die Schwierigkeiten sei „das vollkommen intransparente, privat organisierte bundesweite System der Entsorgung von Leichtverpackungen“. Es zähle nur, wieviel Geld man damit machen könne, Qualität dagegen zähle nicht.

Haben einige Mitarbeiter andere Jobs?

Remondis-Sprecher Schneider wies einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Ende des Abholvertrags in viereinhalb Monaten und den derzeitigen Problemen zurück. Experten gehen allerdings davon aus, dass sich einige der Remondis-Mitarbeiter bereits auf Job-Suche gemacht haben, bevor ihr befristeter Arbeitsvertrag Ende Dezember ausläuft. Aus Sicht von Aha-Chef Thomas Schwarz wäre es vernünftiger, solche Aufträge nicht für drei Jahre sondern für achte Jahre zu vergeben. Dann gäbe es für alle mehr Planungssicherheit.

Zuletzt hatte es nach den heftigen Schneefällen im Februar Probleme bei der Abholung der Gelben Säcke im Umland gegeben. Die Landeshauptstadt ist von den Problemen nicht betroffen, dort ist der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha für die Abholung des Verpackungsmülls zuständig.

Von Mathias Klein