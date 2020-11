Berenbostel

Das Jobcenter muss Schülern in einer Tablet-Klasse die Kosten für ein iPad nicht erstatten, auch wenn die Eltern Hartz IV beziehen. Das hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entschieden. Geklagt hatten die Eltern einer Schülerin der Oberschule Berenbostel.

Im Dezember 2017 hatte das Lehrerteam der damaligen Sechstklässlerin mitgeteilt, dass sich die Schüler zum zweiten Halbjahr ein Tablet anschaffen sollen. Die Oberschule Berenbostel ist in der Region Hannover Vorreiter beim Lernen mit dem Tablet. Mittlerweile sind fast alle der knapp 500 Schüler mit einem eigenen Gerät ausgestattet. Damit alle Schüler mit dem gleichen Gerät arbeiten, gibt die Schule die Marke und Version vor. Damals wurde die Anschaffung eines iPad-Basismodells empfohlen.

Jobcenter wollte Darlehen gewähren

„Wir weisen immer auch darauf hin, dass ein Kauf auf Raten möglich ist“, sagt Bernd Boeck, der das digitale Lernen und die Tablet-Klassen an der Schule koordiniert. Die Familie der Schülerin entschied sich für das teuerste Modell mit dem größten Speicher – und forderte beim Jobcenter einer Übernahme der Kosten von 460 Euro. Der Antrag wurde abgelehnt. Das Jobcenter war allenfalls bereit, ein Darlehen zu gewähren. Daraufhin klagte die Familie zunächst vor dem Sozialgericht in Hannover und schließlich vor dem Landessozialgericht.

In seinem Beschluss unterstützt das Gericht die Auffassung des Jobcenters, die Kosten für digitale Geräte seien durch den Regelsatz zu decken – die Familie hätte also keinen Anspruch auf zusätzliches Geld. Laut der Entscheidung liege kein Mehrbedarf vor. Ein iPad sei weder vorgeschrieben noch zum Erreichen des Schulabschlusses erforderlich. „Luxus“ nennt das Landessozialgericht das iPad für einkommensschwache Familien. Für Empfänger von Grundsicherung müsse der Schulträger Leihgeräte zur Verfügung stellen.

Das ist an der Oberschule Berenbostel sogar möglich. „Die Hälfte unserer Schüler sind allerdings Hilfeempfänger“, sagt Lehrer Jan Vedder. „Wir haben zwar mit Geld aus dem Digitalpakt weitere Tablets angeschafft. Sie reichen allerdings nicht aus.“ Außerdem habe sich die Schule bewusst dafür entschieden, dass sich Schüler eigene Geräte anschaffen, die sie mit nach Hause nehmen können.

Die Oberschule Berenbostel ist Vorreiter beim Lernen mit Tablets. Schulleiter Axel Dettmer (rechts) und Jan Vedder begrüßten 2019 mehr als 250 Pädagogen aus ganz Deutschland bei der Fortbildung „Fit4Tablets“. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Tablets mit Büchern gleichsetzen

In Teilen könne er sogar verstehen, wie das Gericht zu seiner Entscheidung gekommen ist, sagt Lehrer Boeck. „Eine Erstattung der Kosten ist wirklich nicht notwendig. Darüber kann man diskutieren. Wenn man aus juristischer Perspektive auf den Fall kommt, ist das nachvollziehbar.“ Allerdings könne eine Schule nicht fortschrittlich arbeiten, wenn Tablets immer noch nicht mit Büchern und anderen Materialien gleichgesetzt würden. „An dieser Stelle muss die Bildungsgerechtigkeit doch anfangen“, sagt auch Kollege Vedder, der Tablets sogar im Sportunterricht einsetzt.

Auch für Schulleiter Axel Dettmer widerspricht die Ansicht des Gerichtes dem Grundsatz der Chancengleichheit. Man müsse endlich anfangen, ein Tablet genauso zu betrachten wie ein Buch oder einen Taschenrechner.

Viel mehr kritisiert Dettmer allerdings den Vorwurf des Landessozialgerichts, mit der Empfehlung zum Kauf eines Apple-Geräts habe die Schule gegen ihre Neutralitätspflicht verstoßen. „Ich bin aus allen Wolken gefallen, dass das Gericht zu einem solchen Urteil gekommen ist“, sagt er. „Wir haben uns zwei Jahre lang mit der Frage nach den passenden Geräten befasst und mit verschiedenen Firmen und Experten gesprochen“, sagt er.

In eine Pilotphase seien die Tablets getestet worden, zudem hätten Schulvorstand und Gesamtkonferenz – also Vertreter von Eltern und Schülern – mitentschieden. „Ich wehre mich dagegen, dass wir gegen unsere Neutralitätspflicht verstoßen haben“, so Dettmer. Jedes Jahr werde zudem wieder neu über Hersteller, Art und Marke der Geräte entschieden.

Hendrik Anterhaus, Sportlehrer an der Oberschule Berenbostel, erklärt den Workshop-Teilnehmern, wie sich Tablets im Sportunterricht nutzen lassen. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Für die Schule seien vor allem pädagogische Argumente entscheidend gewesen, sagt Konrektor Thorsten Banas. Die Geräte hätten eine lange Lebensdauer, seien robust und verfügten über einen guten Jugendschutz. Auch Banas bestätigt, dass diese Entscheidung immer wieder überarbeitet werde.

Gericht hat Revision zugelassen

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Entscheidung hat das Gericht eine Revision zugelassen. Das heißt, dass die Frage in einem nächsten Schritt vor dem Bundessozialgericht geklärt werden könnte. An einem solchen Schritt sei die Schule sehr interessiert, sagt Lehrer Boeck. „Das muss endlich für alle Länder und sogar bundesweit einheitlich geregelt werden, damit für alle rechtliche Klarheit und Sicherheit herrscht.“

Immer wieder müssten Schüler der Oberschule mit dem Jobcenter neu aushandeln, wie viel Unterstützung sie für den Kauf des eigenen Tablets bekommen. „Jeder muss das einzeln durchfechten“, sagt Boeck. Dadurch verzögere sich auch der Einsatz der Geräte im Unterricht. „Das führt dazu, dass Schüler abgehängt werden“, sagt Boeck. Und das dürfe nicht sein.

