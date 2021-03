Berenbostel

Manchmal sind es nur ein paar Cent, in der Summe aber kommt ein stattlicher Betrag zusammen: Fast 1000 Euro haben die Kunden des Trinkgut-Getränkemarkts an der Osterwalder Straße im vergangenen Jahr für einen guten Zweck gespendet. Die Summe ist zusammengekommen durch das Einwerfen von Pfandbons in eine Sammelbox, die Marktleiter Christoph Pfitzner gut sichtbar neben den beiden Leergut-Rücknahmeautomaten angebracht hat. Er hat die Summe dann aufgerundet und den Gesamtbetrag nun an die Bürgerstiftung Garbsen übergeben.

„Das bringt uns kräftig weiter“, sagt deren stellvertretende Vorsitzende Daniela Grunwald-Galler. Denn zurzeit spüre auch die Stiftung die Auswirkungen der Corona-Bestimmungen. Nicht alle Veranstaltungen könnten wie gewohnt stattfinden, wodurch das Spendenvolumen zurückgehe. „Umso dankbarer sind wir über diese tolle Unterstützung.“ 5177,96 Euro habe die Stiftung insgesamt aus den neun Pfandbon-Sammelboxen im gesamten Stadtgebiet erhalten, ergänzt Vorstandskollege Kurt Baumert.

Fast 1000 Euro haben die Kunden des Getränkemarkts Trinkgut in Berenbostel in Form von Pfandbons im vergangenen Jahr für die Bürgerstiftung Garbsen gespendet. Quelle: Gert Deppe

Dank an großzügige Kunden

Das Geld soll unter anderem in ein Gewaltpräventionsprojekt der IGS Garbsen fließen. Die Einrichtung will vor allem ihre Schüler des neunten Jahrgangs in einer Kooperation mit dem hannoverschen Verein Mannigfaltig für das Thema sensibilisieren. Die Stiftung unterstützt auch das Sozialprojekt Neuland im Quartier Berenbostel-Kronsberg, die Anschaffung von Taschenrechnern für Achtklässlerinnen und -klässler der IGS sowie regelmäßig auch Kitas und Krippen.

„Mein Dank geht auch an unsere großzügigen Kunden“, sagt Marktleiter Pfitzner. Das soziale Engagement sei hoch – gerade auch in Zeiten von Corona. Im ersten Jahr der Sammelaktion 2017 kamen rund 350 Euro Spenden zusammen, 2018 waren es bereits 600, ein Jahr später sogar 800 Euro. Und 2020 hatten sich auch die eigenen Mitarbeiter beteiligt.

Von Gert Deppe