Gift im Schwarzen See? Unternehmen pumpt Flüssigkeit mit Schlauch ab

Garbsen-Mitte

Den Schwarzen See kennt Manfred van Malder wie kaum ein anderer. Er ist der Gewässerwart des Anglerclubs Berenbostel. Dessen Vereinsgelände liegt direkt an dem See im Stadtpark. Den hat der Verein gepachtet, die Mitglieder angeln regelmäßig dort. Derzeit ist das allerdings streng verboten. Am Donnerstag haben Spaziergänger einen bläulich schimmernden Film einer unbekannten Flüssigkeit auf der Wasseroberfläche entdeckt – direkt am Geländer der Angler. „Ich vermute allerdings, dass der Wind die Flüssigkeit hierher geweht hat“, sagt van Malder.

Gewässerwart Manfred van Malder (rechts) vom Anglerclub Berenbostel zeigt Spaziergängern die Verunreinigung im Blauen See. Quelle: Gerko Naumann

Der Gewässerwart ist am Freitagvormittag an den See gekommen, um die Arbeiten eines Unternehmens aus Hildesheim zu beobachten. Das ist auf Kanalarbeiten spezialisiert und von der Stadt Garbsen beauftragt worden. Einer der Mitarbeiter ist Jannis Kalberbach. „Wir pumpen die Flüssigkeit mit einem Schlauch von der Wasseroberfläche ab“, berichtet er. Die landet dann in einem Tank eines Fahrzeugs, das ein paar Meter entfernt am Ufer steht. Später soll das abgepumpte Wasser fachgerecht entsorgt werden.

Beim Abpumpen haben die Mitarbeiter mehrere tote Zander entdeckt. Quelle: Gerko Naumann

Worum es sich bei der ölig und milchig aussehenden Verunreinigung handelt, ist derzeit noch unklar. Mitarbeiter der Stadt Garbsen hatten bereits am Donnerstag Proben genommen. In einem Labor sollen die nun aus gewertet werden. „Die Ergebnisse erwarten wir für Dienstag oder Mittwoch“, sagt Stadtsprecherin Christina Lange.

Die bläuliche Flüssigkeit ist vom Wind in drei Buchten am Schwarzen See geweht worden. Quelle: Gerko Naumann

Am Schwarzen See ist jetzt schon ein Schaden aufgetreten. Die Arbeiter haben mehrere tote Fische gefunden, darunter auch Zander. Dafür hat Angler van Malder eine Erklärung. „Der pH-Wert liegt bei 11, das ist viel zu hoch. Normal wäre ein Wert zwischen 6,5 und 7.“

Ähnlicher Vorfall kürzlich in Stelingen

Der Vorfall erinnert an rätselhaftes Fischsterben im Regenrückhaltebecken in Stelingen im November. Dort trieben massenweise tote Tiere an der Oberfläche. Als Grund für das Fischsterben vermuteten die ermittelnden Beamten umweltgefährdende Substanzen oder Flüssigkeiten, die in das Becken geschüttet wurden.

Die Stadt Garbsen warnt Hundehalter weiterhin davor, ihre Tiere im See schwimmen oder daraus trinken zu lassen. Hinweise zu möglichen Verursachern nimmt Lars Scheumann, Leiter der Abteilung Grünflächenunterhaltung und Baumpflege, unter Telefon (05131) 707371 entgegen.

Von Gerko Naumann