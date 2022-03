Auf der Horst

Das Gitarren-Duo Stoyanova gibt am Sonntag, 12. März, sein erstes Konzert in Garbsen. Gastgeber ist der Arbeitskreis Kultur der Kirchengemeinde Willehadi. Zuhörer haben ab 17 Uhr Gelegenheit, die herausragende Akustik der Kirche am Orionhof 4 zu erleben. Der Eintritt ist frei. In der Pause ist die Fotoausstellung „Sichtweisen“ geöffnet.

Ausbildung seit zehntem Lebensjahr

Das Duo Stoyanova sind Keti Bluhm und ihre Zwillingsschwester Boyana Robillard. Beide haben ihre Ausbildung an der Gitarre im Alter von zehn Jahren in Bulgarien begonnen, das Musikstudium in Bremen mit Auszeichnung abgeschlossen und in Meisterkursen ergänzt. Keti Bluhm unterrichtet an der Kreismusikschule Celle. Boyana Robillard ist seit Mai 2021 stellvertretende Leiterin der Kunst- und Musikschule Garbsen. Das Konzert besteht aus Werken von Diego Pujol, Isaak Albeniz, Fernando Sor und Dimitar Lavchev.

Von Markus Holz