Garbsen

Joachim Klinkmüller sitzt vor seinem Computer in seinem Haus in Frielingen. Wie so oft führt er ein Videotelefonat mit Familienmitgliedern im Ausland. Bis zum ersten Teil des Glasfaserausbaus vor acht Jahren ähnelte der Videocall einer Diashow. Durch veraltete Kupferkabel kamen bei der Familie Klinkmüller von der Internet-Datenautobahn teilweise nur zwei MBit pro Sekunde an. Vor acht Jahren setzte der Internetanbieter HTP dem Datenstau ein Ende. Nun möchte die Enercity-Tochter die Ortschaft noch besser ans World Wide Web anbinden. Und auch die Garbsener Stadtwerke bereiten nun ein Glasfaserangebot vor.

Glasfaseranschluss alternativlos

Wer in Frielingen schnelles Internet beziehen möchte, hat im Moment keine Wahl: Nur wer Kunde bei HTP ist, kann über Glasfaserkabel Internetdaten von bis zu 50 MBit pro Sekunde empfangen. Wer bei der Konkurrenz seine Internetverbindung beziehen möchte, muss auf in die Jahre gekommene DSL-Technik über Kupferkabel ausweichen – und erhält dadurch im besten Fall nur sechs MBit pro Sekunde. Nicht genügend Daten, um Unterhaltungs- oder Kommunikationsdienste zeitgemäß nutzen zu können.

Nun ist es erneut der Internetanbieter HTP, der den Frielingern noch schnelleres Internet nach Hause bringen will: Wer sich jetzt zwei Jahre an die Enercity-Tochter bindet, bekommt einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis nach Hause – mit Datengeschwindigkeiten von bis zu 100 MBit pro Sekunde. Nach dem Aktionszeitraum kostet der Anschluss bei HTP 2975 Euro.

Bis jetzt sind die Glasfaserkabel nur zwischen den Verteilern gelegt – die letzten Meter laufen über Kupfer. Andere Anbieter haben zurzeit keinen Zugriff auf die Glasfaserkabel. Selbst über einen Kabelanschluss glühen die Kabel mit nicht mehr als sechs MBit pro Sekunde.

Stadtwerke auch interessiert

Während HTP seit Anfang des Jahres Kunden für den Glasfaseranschluss akquiriert, hat sich mit den Garbsener Stadtwerken ein Wettbewerber in Stellung gebracht. Ab 2023 will das Unternehmen, das sonst für Strom- und Gaslieferungen sorgt, Glasfaser im gesamtem Stadtgebiet bis zu den Häusern legen.

Als HTP-Gegner verstehen sich die Stadtwerke laut Geschäftsführer Daniel Wolter nicht: „Es ist auch für Frielingen grundsätzlich positiv, dass von HTP eine Lösung angeboten wird. Wir schauen zusammen mit der Stadt aus einer anderen Richtung auf Garbsen – wir suchen eine Lösung für den flächendeckenden Ausbau.“

Daraus, dass die Stadtwerke aber auch die Haushalte in Frielingen an das Glasfasernetz anschließen wollen, macht Wolter kein Hehl. „Wir wollen mit unseren Vorteilen überzeugen“, sagt Wolter. Die Stadtwerke machen den Ausbau nicht abhängig von einer Interessentenquote; es gibt keine Entscheidungsfristen und dauerhaft keine Anschlusskosten. „Die Bürger werden damit auch nicht unter den Druck gesetzt, aus Angst vor hohen Anschlusskosten innerhalb einer bestimmten Zeit eine Entscheidung treffen zu müssen“, sagt Wolter.

Daniel Wolter ist Geschäftsführer der Stadtwerke Garbsen. Quelle: Joanna Nottebrock (Archiv)

Bürger sind hin- und hergerissen

Nach Jahren der Alternativlosigkeit haben die Frielinger plötzlich die Qual der Wahl: Gehen sie auf das Angebot von HTP ein und binden sich mindestens zwei Jahre an den Internetanbieter, oder warten sie und profitieren von dem kostenlosen Anschluss mit anschließender freier Anbieterwahl? Auch HTP plant den Ausbau als sogenanntes Open-Access-Netz, wodurch die Kunden nach zwei Jahren Mindestvertragslaufzeit zur Konkurrenz wechseln könnten.

Manche Frielinger sind verunsichert, weil plötzlich zwei Angebote auf dem Tisch liegen. „Viele vertrauen HTP nach dem ersten Ausbau“, sagt Heinz Fred Schenk vom Heimatverein Frielingen. Trotzdem habe ihn vor ein paar Tagen eine alte Dame angerufen, die bei HTP unterschrieben habe und sich nach den Ankündigungen der Stadtwerke nicht mehr sicher sei, alles richtig gemacht zu haben.

Entscheidung bis zum 28. März

Ob der kostenlose HTP-Glasfaserausbau überhaupt kommt, steht noch nicht fest. Damit die Bauarbeiten beginnen, müssen sich bis zum 28. März 40 Prozent der Haushalte für den Anschluss entscheiden. Sprecherin Kathrin Mackensen gibt sich zuversichtlich: „Es läuft sehr positiv. Im Vergleich zu anderen Orten ist die Tendenz sehr gut.“

Die Garbsener Stadtwerke bringen sich in Stellung: Am Dienstag beginnt um 17.15 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Frielingen eine Bürgerversammlung zur Glasfaseroffensive mit Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano.

Von Curdt Blumenthal