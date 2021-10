Garbsen

Der scheidende CDU-Bürgermeister scheint unsicher. Es ist seine letzte Ratssitzung in Garbsen. Er will den besonderen Moment nutzen, etwas sagen, weiß aber nicht, an welcher Stelle es passt. Den Tagesordnungspunkt „Verabschiedung“ gibt es nicht. „Jetzt ist ein guter Moment“, sagt der amtierende Ratsvorsitzende Günther Barthel gleich zu Beginn der Sitzung in der Aula am Planetenring. Grahl redet, immer wieder, und streut seinen Dank an einzelnen Tagesordnungspunkten ein.

Baulich mehr geschafft als erwartet

„Ich kann mich nicht erinnern, dass Rat und Verwaltung in wichtigen Dingen uneinig gewesen sind“, sagt Grahl. Zu Beginn seiner Amtszeit habe es kein Bauland gegeben. Jetzt seien bis zu 1400 Wohnungen gebaut oder in Planung. Die Stadt verfüge auch wieder über Gewerbeflächen. „Baulich haben wir zusammen viel mehr geschafft, als das am Beginn absehbar war“, sagte Grahl. „Das haben wir in tiefem Vertrauen in die Verwaltung und im konstruktiven Zusammenarbeiten von Rat und Verwaltung geschafft. Herzlichen Dank dafür.“

Er habe seine ganze Erfahrung aus der Verwaltungsführung in die Waagschale geworfen, habe mit Rückendeckung des Rates neue Strukturen geschaffen und Dank der engagierten Mitarbeiter ungeahnte Ziele erreicht. Dass der Umbau auch der Causa Hauke geschuldet war, erwähnt Grahl nicht.

IGS-Planung ist Gemeinschaftsleistung

Die Planung der IGS zum Beispiel unter Federführung des Ersten Stadtrates Walter Häfele stelle eine herausragende Gemeinschaftsleistung vieler Abteilungen dar, sagte Grahl. „Das wir heute das Raumprogramm verabschieden können, ist der extrem hohen Kommunikationsleistung aller Beteiligten geschuldet. Ich bin beeindruckt von der Leistung der Fachabteilungen, die daneben noch Soziale Stadt, Strukturkonzept Meyenfeld und vieles andere auf den Weg gebracht haben, teils in langwierigen und unzähligen Einzelverhandlungen.“ Die Verwaltung habe sich immer wieder an die aktuellen Anforderungen angepasst. Hätte sie das nicht getan, wären die selbst- und vom Rat gesteckten Ziele nicht erreicht worden, sagte Grahl.

Grahl wird am Donnerstag, 14. Oktober, zusammen mit dem jetzt noch amtierenden Rat feierlich verabschiedet. Seine Amtszeit endet am 31. Oktober. Auf der Liste stehen sieben Redner, darunter Regionspräsident Hauke Jagau. Der neu gewählte Rat kommt erstmals am 1. November in der Aula am Planetenring zusammen. Der Bürgermeister heißt dann Claudio Provenzano (SPD).

Von Markus Holz