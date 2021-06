Garbsen

Im Insolvenzverfahren um die Bremer Greensill-Bank gibt es zumindest ein wenig Hoffnung. Nach ersten Angaben des Insolvenzverwalters Michael Frege können betroffene Kommunen darauf hoffen, in den nächsten fünf Jahren 25 bis 30 Prozent ihres verloren geglaubten Geldes retten zu können. Aus Garbsener Sicht wären das etwa 2,12 bis 2,55 Millionen Euro. Das war ein Ergebnis einer sogenannten Gläubigerversammlung am Dienstag. An der nahmen aus Garbsen der Erste Stadtrat und Kämmerer Walter Häfele sowie Daniel Wolter, Betriebsleiter der Stadtentwässerung Garbsen, teil.

Häfele: Nachricht, die Mut macht

„Das ist eine gute Nachricht, die uns Mut macht. Wir werden den angestoßenen Prozess gemeinsam mit den anderen Kommunen konsequent weiter verfolgen, um am Ende so viel Geld wie möglich aus der Insolvenzmasse zurückzuerhalten, sagte Häfele im Anschluss an das Treffen, für das Vertreter aus 17 Kommunen anreisten.

Im März war bekannt geworden, dass der Stadtentwässerung Garbsen der Verlust von 8,5 Millionen Euro droht. Diese Summe hatte der Eigenbetrieb als Festgeld bei der Greensill-Bank angelegt. Die Privatbank war von der staatlichen Finanzaufsicht wegen drohender Überschuldung geschlossen worden. Wenig später hatte die Verwaltung in Garbsen angekündigt, sich mit anderen Kommunen zusammenzuschließen, um gemeinsam um das Geld zu kämpfen.

Von Gerko Naumann