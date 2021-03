Garbsen

Die Woche begann mit einer schlechten Nachricht für Garbsen, über die sich unsere Leser ärgern: Der Stadt droht ein Verlust von 8,5 Millionen Euro. Diese Summe hat der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Garbsen (SEG) bei der Bremer Greensill Bank angelegt – und diese ist von der Finanzaufsicht Bafin wegen drohender Überschuldung stillgelegt worden. In den Leserbriefen dazu taucht ein Vorwurf an die Verwaltung in Garbsen immer wieder auf: Die Verantwortlichen hätten sorgfältiger prüfen müssen, wie sie das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler anlegen.

Es geht um Gelder der Allgemeinheit

Da hat sich wohl jemand verspekuliert bei der Anlage von Kunden- und Firmengeldern. Der Verlust wäre schmerzhaft, verlautet Herr Irvin. Das ist aber zu einfach, um jegliche Verantwortung von sich zu schieben. Es geht hier schließlich um Gelder der Allgemeinheit. Da kann man doch wohl nicht sagen „Pech gehabt und weitermachen“. Von welchen „Experten“ wurde die Bank regelmäßig geprüft? Waren es immer die gleichen Experten? Bestanden Verbindungen zur Bank? Es gibt hier sicherlich noch Klärungsbedarf.

Was mich aber auf die Palme bringt, ist die Aussage von Herrn Dannenbrink, dass letztendlich der Bürger mit höheren Kosten rechnen muss. „Wie soll die SEG den drohenden Verlust denn sonst ausgleichen?“ Das, Herr Dannenbrink, zu verhindern, ist Ihre Aufgabe! Bitte Verantwortung zeigen und besser wirtschaften. Es gibt sicher seriösere Banken. Haben Sie schon mal von der Aufsplittung auf mehrere Konten gehört und das geprüft? Wäre ein geringer Verwahrverlust nicht besser als ein Millionenverlust? Es werden alle ihr Bedauern aussprechen, und es wird nichts passieren – mein Wort drauf.

Martin Petrick, Osterwald

Nicht alle Eier in einen Korb legen

Wer hat nach „interner Betrachtung“ und „nachvollziehbar“ entschieden, bei dieser „Bank“ Festgeld zu einem noch zu nennenden Zinssatz anzulegen, der weit von den üblichen Guthabenzinsen entfernt war. Wer waren die „seriösen Fachberater“, welche eine positive Stellungnahme zur Festgeldanlage bei dieser Bank gegeben haben? Gibt es darüber Protokolle? Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine der Hausbanken hier eine Empfehlung ausgesprochen hätte. Welche „Experten“ haben die Bank geprüft und „uneingeschränkt“ empfohlen?

Wurden die gesamten Rücklagen bei der Greensill Bank angelegt, also alle „Eier in einen Korb“, oder handelt es sich um einen Teil der Rücklagen? Welche Institution oder welcher Berater hat die Greensill Bank überhaupt erst ins Spiel gebracht? Bei jedem privaten und institutionellen Anleger müssen die Alarmglocken läuten, wenn jemand Renditen oder Zinsen anbietet, die weit über dem normalen Niveau liegen. Dass der Einlagensicherungsfond der Banken nur begrenzt und bei Privatanlegern haftet, scheint auch völlig ignoriert worden zu sein. Wie einfältig und unbedarft muss man sein, um hier so zu versagen? Gier frisst Hirn! Ich erwarte von der Verwaltung Aufklärung und Konsequenzen der Verantwortlichen. Wie bemüht, kompetent und aufrichtig ist unsere gewählte Stadtverwaltung in Garbsen bei der Aufklärung?

Am meisten ärgert mich aber die Aussage: „Das Geld könnte zwar weg sein, aber das macht eigentlich nichts. Wir erhöhen dann einfach die Abwassergebühr.“ Tolle Lösung, wenn die eigene Unfähigkeit und daraus resultierende Verluste auf viele Verbraucher umgelegt werden kann, die keine Alternative haben. Dumm gelaufen!

Jürgen Holzapfel, Altgarbsen

Welche Verantwortung trägt der Bürgermeister?

Der Bericht über Finanzgeschäfte des Garbsener Eigenbetriebs Stadtentwässerung überrascht mich sehr und wirft Fragen auf:

1.Warum spekuliert ein Eigenbetrieb der Stadt Garbsen?

2. Wer kontrolliert die Eigenbetriebe der Stadt Garbsen?

3. Welche Verantwortung trägt der Bürgermeister in seiner Eigenschaft als Behörde für solch merkwürdige Transaktionen?

4. Welche Verantwortung trägt der Rat als legitime Bürgervertretung?

5. Bei 8,5 Millionen Euro Verlust wird jeder der circa 63.000 Bewohner Garbsens um circa 135 Euro betrogen. Greift wenigstens der Einlagengarantieschutz von 100.000 Euro?

6. Würden die aus dem Garantiefonds zurückfließenden 100.000 Euro an die Bürger zurückgezahlt, sodass sich jeder Einwohner über 1,59 Euro Rückzahlung freuen kann, oder werden die vielleicht bei einem ausländischen Institut angelegt, weil man ja scheinbar weder in Bremen noch in Garbsen selbst Geld anlegen kann? Wieso ist zum Beispiel die regionale Sparkasse für Bürgermeister und Rat der Stadt nicht vertrauenswürdig?

7. Welche weiteren Gelder hat die Stadt Garbsen selbst, über ihre Eigenbetriebe oder als Eigenmittel wo angelegt?

8. Wieso ist der gesamte Betrag bei einer einzigen Bank angelegt? Welche Finanzsachverständigen haben ein solch monothematisches Vorgehen welchen Garbsener Verantwortlichen empfohlen? Gehörten die befragten Finanzsachverständigen mindestens zwei unterschiedlichen Instituten an?

9. Warum haftet nicht die Leitung des Eigenbetriebs?

Hoffentlich haben Bürgermeister und Rat noch Zeit, dem erschreckend hohen Garbsener Inzidenzwert professionell nachzugehen.

Michael Marx, Osterwald

Ausreden der Verwaltung zählen wenig

Wer sein Geld für eine Rendite von rund 0,6 Prozent einem so großen Risiko aussetzt und bei der vergleichsweise kleinen Greensill-Privatbank in Bremen (80 Mitarbeiter, britisch-australische Eigner) nicht auf die Jahresbilanzberichte schaut, der sollte besser die Finger von solchen Risikoeinlagen lassen. Vor allem, wenn es sich um Steuergeld handelt. Der Fall wird für Garbsen auch dadurch nicht besser, dass 50 andere Kommunen es auch so getan haben. Bis zu 500 Millionen Euro Steuergelder sollen in dieser Pleite stecken – schlicht ein Skandal. Städte und Kämmerer müssen einfach genauer hinschauen, wo sie mit Steuergeldern zocken wollen.

Die Greensill Bank hat sich als definitiv falsche Adresse erwiesen. Gewiefte und fachkundige institutionelle Anleger hätten das wissen können, weil es bereits im Vorjahr entsprechende Bilanzberichte gab und Finanzexperten ob der wundersamen Vermehrung des Umsatzkapitals auf mehr als 3,5 Milliarden Euro sehr verwundert waren. Die Ausreden von Verwaltung und Politik, wie sie in Garbsen jetzt angestimmt werden, zählen wenig – Steuergeld in Höhe von 8,5 Millionen Euro ist verspielt worden – die Zeche werden die Einwohner von Garbsen zahlen.

Holger Bahl, Neustadt

Von Gerko Naumann