Garbsen

Bei der Greensill-Bank in Bremen sollen sich gerade 50 Millionen Euro des Landes Thüringen auflösen. Eschborn (35 Mio.), Monheim (38 Mio.) und Osnabrück (14 Mio) – auch die Liste der betroffenen Städte ist lang. Die öffentliche Kritik an den Stadtkämmerern, die das Geld ihrer Stadt bei der insolventen Bank angelegt haben, ist groß. Ist sie auch berechtigt? Ja.

8,5 Millionen Euro verbrennen aus Garbsen, das sind 135 Euro pro Einwohner. Das wäre die Summe für eine neue Kita, darum ist die öffentliche Empörung nachvollziehbar. Und es ist verständlich, dass hier nach Verantwortlichen gesucht wird. Aber es gibt im Moment auch kein Anzeichen dafür, dass hier irgendwer falsch entschieden hat. Die Krux von Bürgermeister Christian Grahl und seiner Verwaltung ist eine andere.

Schaden von der Kommune abwenden

Jeder Bürgermeister in den geprellten Kommunen hat den Eid abgelegt, Schaden von seiner Stadt abzuwenden. Wer von ihnen ein Jahr lang 10 Millionen Euro auf einem Girokonto parkt, weil er es gerade nicht ausgeben kann, verbucht am Ende wegen der Negativzinsen den Verlust von 50.000 Euro. Das wäre so ein Schaden. Alternativen sind Tages- und Festgeld, möglichst risikolos und verlustfrei. Das ist in all diesen Kommunen offensichtlich auch so passiert.

Anlage hat nichts mit Zockerei zu tun

In der Niedrigzinsphase der Europäischen Zentralbank haben es Bund und Länder in ihren Rechtsvorschriften nicht geschafft, den Kommunen zu sagen, wo sie sicher und verlustfrei Geld parken können. Die Normen stammen noch immer aus Sechs-Prozent-Zinsen-Zeiten. Und die Normen lassen Kämmerern kein Spiel. Darum liegt Steuergeld auch bei Greensill. Darüber sollte sich wirklich niemand wundern. Das hat nichts mit Zockerei oder Geldgier zu tun. Es ist der Mangel an Alternativen. Bei den immensen Summen, die Kommunen, Länder und Bund, Kammern oder Kassen irgendwo parken, sind fehlende Alternativen der eigentliche Aufreger. Seit 2017 die Einlagensicherung für öffentliche Anleger abgeschafft wurde, gibt es keine Konten mehr mit Garantie. Trotzdem muss das Geld, das eine Stadt gerade nicht ausgeben kann, irgendwo hin.

Geld ist vertraglich festgelegt

Hätte die Verwaltung früher auf Hinweise des Finanzmarktes auf Unregelmäßigkeiten bei Greensill reagieren müssen? Vielleicht. Die Hinweise kamen aber nicht von Prüfern, Ratingagenturen oder der Finanzaufsicht. Und nur auf diese seriösen Institutionen verlässt sich eine Stadt wie Garbsen, um sich hinterher keinem Vorwurf auszusetzen. Keines dieser Kontrollorgane hat zeitgerecht reagiert oder reagieren können. Wenn zweitens Geld vertraglich für zwei Jahre festliegt, kommt auch keiner aus dem Vertrag heraus, egal wie brenzlig die Lage einer Bank ist. 2008, Lehman Brothers – das kennen wir alles noch aus der großen Finanzkrise.

Die Stadt hat jetzt umfänglich reagiert, hat Zusammenhänge erklärt und Prüfungen in Auftrag gegeben. Das ist sehr positiv und gibt jedem die Gelegenheit, seine Kritik zu überdenken oder zu warten, bis Akten ausgewertet sind und mehr Fakten auf dem Tisch liegen. Es ist aber keine „Transparenz-Offensive“. All die Aufklärung kommt aus der Defensive. Offensiv wäre es gewesen, Antworten zu geben, bevor die Fragen gestellt sind.

Von Markus Holz