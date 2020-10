Garbsen

Die Grünen in Garbsen sorgen sich um eine „explosive Infektionsdynamik“ in der Corona-Pandemie. Deshalb fordern sie die Verwaltungsspitze in Garbsen in einem Appell auf, sofort zu handeln – und Mitarbeiter und Einwohner der Stadt besser zu schützen.

Der Fraktionsvorsitzende Darius Pilarski schlägt darin vor, dass die Verwaltung in Garbsen das Gesundheitsamt der Region Hannover unterstützen soll. Sie sollen bei der Kontaktnachverfolgung und den Quarantänekontrollen eingesetzt werden, fordert Pilarski. „Jede Unterstützung ist wertvoll, um die Infektionszahlen zu reduzieren“, sagt er.

Mitarbeiter sollen von zu Hause arbeiten

Zudem soll die Stadt ihre eigenen Mitarbeiter besser schützen. Vor allem Menschen aus Risikogruppen sollen erneut ins Homeoffice geschickt werden, schlägt Pilarski vor. Garbsens Bürgermeister Christian Grahl ( CDU) habe zwar zuletzt noch mal an die Regeln in der Corona-Pandemie erinnert, daran hielten sich nach Recherchen der Grünen aber nicht alle. „Gerade die Verwaltung muss hier mit gutem Beispiel vorangehen und diese Maskenpflicht nicht nur verstärkt überwachen, sondern auch Doppelzimmer-Situationen ab sofort zum Infektionsschutz in Einzelzimmernutzungen umbauen“, sagt Pilarski.

Eine dritte Forderung der Grünen betrifft das Bürgerbüro. Das war in der ersten Phase der Pandemie länger geschlossen und hatte anschließend einen Ansturm erlebt, den die Mitarbeiter kaum bewältigen konnten. Das dürfe nicht noch einmal vorkommen, mahnt Pilarski: „Es kann nicht sein, dass man möglicherweise erneut einen Monat auf einen Termin im Bürgerbüro warten muss.“ Die Verantwortlichen sollten flexibel reagieren und prüfen, welche Räume zur Kundenberatung mit genügend Abstand geeignet seien. Das gelte auch für Zelte, die vor dem Rathaus aufgestellt werden. Das sei in einigen Städten in Europas bereits Praxis, berichtet Pilarski.

Stadt reagiert zurückhalten

Inhaltlich will die Verwaltung in Garbsen die Vorwürfe und Vorschläge der Grünen nicht kommentieren. Stadtsprecherin Christina Lange teilt lediglich mit: „Die Stadt hat die Ausführungen von Herrn Pilarski mit Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen.“

Von Gerko Naumann