Auf der Horst

Nein, allein möchte Silvia Moritz nicht auf das Abschlussbild. Wohler fühlt sie sich umringt von Schülerinnen und Schülern – und von ihrer Kollegin und langjährigen Wegbegleiterin Petra Heyn. Und so wird schnell die Klasse 1c zusammengetrommelt. „Wir machen noch ein Foto, weil ich bald ja nicht mehr da bin“, sagt Moritz. Nach 40 Jahren an der Grundschule Saturnring verabschiedet sich die 67-Jährige nun in den Ruhestand. Und eigentlich möchte sie daraus auch keine so große Sache machen, wie sie sagt.

Doch es ist schon ein Einschnitt, immerhin hat Moritz hunderte Garbsenerinnen und Garbsener bei ihren ersten Schritten in der Schule begleitet. „Es gibt Kinder hier in der Schule, deren Eltern auch schon meine Schüler waren“, sagt sie. Ab und zu werde sie auch auf der Straße erkannt. Sie spüre eine große Verbundenheit zu den Menschen und mit dem Stadtteil – und das spürt man auch, wenn man mit Moritz spricht. Ihre Tür steht fast immer für die Kolleginnen und Kollegen offen. Wenn sie durch das Schulgebäude läuft, wird sie fröhlich von vielen Kinderstimmen begrüßt. Die Pädagogin kämpft für die Grundschule, die immer wieder auch als „Brennpunktschule“ abgetan wurde.

Erster Schultag: 8. Januar 1981

Statt sich zu beklagen, hat Moritz nach Lösungen im Miteinander gesucht. Zum Beispiel 2017, als die Zahl der neuen Erstklässler drohte, auf einen Tiefststand von 29 zu sinken, weil viele Eltern in Auf der Horst ihre Kinder lieber auf Schulen in anderen Stadtteilen schickten. Vor allem durch den Einsatz der Schulleiterin wurde die Grundschule zur offenen Ganztagsschule, was die Abwanderung der Anmeldungen stoppte.

Dass in den Klassenzimmern zum Großteil Kinder sitzen, deren Eltern nicht Deutsch als Muttersprache sprechen, weiß Moritz. Und sie kennt auch die Herausforderungen, spricht offen darüber. „Das war auch schon so, als ich hier angefangen habe“, erzählt sie. Am 8. Januar 1981 hatte sie ihren ersten Schultag in Garbsen. Damals war sie von Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen gewechselt. „Ich habe sofort die Klasse 2d übernommen.“

Waren es damals vor allem Kinder aus spanisch-, italienisch- und polnischsprachigen Familien, sitzen heute vor allem auch Schülerinnen und Schüler mit Eltern aus der Türkei, aus Afghanistan und Syrien in den Klassenzimmern. Mehr als 20 Nationalitäten lernen in der Grundschule zusammen. „Ich habe mein Herz an diese Kinder verloren“, sagt Moritz. Von Anfang an habe sie sich in Auf der Horst wohlgefühlt.

Wecker klingelt um 5 Uhr

2012 hat Moritz die Leitung der Schule mit den knapp 320 Schülerinnen und Schülern und 30 Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern übernommen – zunächst kommissarisch und als Konrektorin. Es habe ihr immer Spaß gemacht, sagt sie. Obwohl der Wecker jeden Morgen um 5 Uhr klingelte und die Tage nicht vorbei waren, wenn sie nachmittags die Schule verließ. „Jetzt wäre ich gerne nochmal Klassenlehrerin – ohne alle anderen Verpflichtungen. Kraft und Energie dafür hätte ich noch“, sagt die 67-Jährige.

Gerade puzzelt sie an den Stundenplänen für das kommende Schuljahr und schreibt an einer großen Übergabe für ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin. Wer das sein wird, steht noch nicht abschließend fest. „Ich empfinde eine tiefe Dankbarkeit, dass ich so lange arbeiten durfte“, sagt Moritz. Sie gehe zwar mit einem schweren Herzen – aber alles habe seine Zeit.

„Dauerferien mit Inhalt füllen“

Was Moritz immer wieder betont, ist die Art und Weise, wie das Kollegium am Saturnring als Team funktioniert. „Ich kann als Schulleiterin nicht alles kontrollieren“, sagt sie. „Ich habe großes Vertrauen in meine Lehrkräfte – und auch in die Kinder.“ Die Grundschule sei besonders und deshalb müssen man oft auch besondere Wege gehen.

Wenn Moritz sich Mitte Juli verabschiedet, dann liegen erst einmal sechs Wochen Sommerferien vor ihr. „Komisch wird es erst, wenn die dann vorbei sind und für alle die Schule wieder losgeht“, sagt sie. „Dann muss ich diese Dauerferien mit Inhalt füllen. Ich möchte mich mehr ehrenamtlich engagieren und denke, ich werde das Richtige finden.“

Von Linda Tonn