Stelingen

Pünktlich um 8.50 Uhr wird es laut an der Stöckener Straße im Südosten Stelingens. Dutzende Kinder nehmen den frisch umgestalteten Außenbereich der Grundschule Stelingen in Beschlag. „Hier würde ich mich als Kind auch wohlfühlen“, meint Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD), der sich mit Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst und Schulleiterin Bettina Reuter den 4000 Quadratmeter großen Schulhof anschaut. 500.000 Euro hat die Stadt Garbsen für den neuen Schulhof in die Hand genommen.

Außenbereich wegen Pandemie geteilt

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Pausenhof derzeit noch in zwei Teile geteilt. „Das ist eine riesige Entlastung für die Lehrkräfte“, erklärt Schulleiterin Reuter. Auf der einen Seite können die Erstklässler ein nagelneues Klettergerüst nutzen. Farbige Bänke bilden Sitzgelegenheiten zum Durchatmen.

Auf der anderen Seite des Flatterbandes wird es sportlich: Ein Bolzplatz mit speziellem „Ökocolor“-Belag soll Sportverletzungen verhindern und zu hoch fliegenden Bällen den Garaus machen. Direkt daneben befindet sich eine Sprunggrube für den Fall, dass beim Sport Weitsprung auf dem Plan steht. Wenn die Pandemie ihren Schrecken verloren hat, dürfen die Kinder laut der Schulleiterin natürlich wieder frei entscheiden, wo sie ihre Pause am liebsten verbringen wollen.

Zur Galerie Die Bauarbeiten an der Grundschule Stelingen stehen kurz vor dem Abschluss. So sieht der neu gestalteten Schulhof aus.

Vom Klassenzimmer direkt ins Schwimmbecken

Eine echte Besonderheit der Stelinger Grundschule hat auch die neueste Modernisierung überlebt. Direkt neben dem Neubau befindet sich ein zwölf mal sechs Meter großes Lehrschwimmbecken. Bereits seit 1964 können Schülerinnen und Schüler im Sommer dort schwimmen. Wobei den Kindern nicht allzu kalt werden sollte, denn das neue Becken ist beheizbar.

Vor allem das Schwimmbecken ist ein riesiges Argument für viele Eltern ihre Kinder hier anzumelden, weiß auch Bürgermeister Provenzano. „Für das ganze Gebiet ist das die Schule, die am liebsten gewählt wird.“

Grundschule ist auf Klimawandel vorbereitet

Auf eines haben sich die Verantwortlichen um Planerin Nicole Witte besonders konzentriert: Die Standfestigkeit gegen die Folgen des Klimawandels. Damit bei möglichem Starkregen das Gelände nicht überflutet wird, befindet sich mitten auf dem Schulhof eine mit Rindenmulch gefüllte Mulde. Dadurch soll das Wasser problemlos abgeleitet werden. „Die Schule ist gut gerüstet gegen den Klimawandel“, ist sich Simon Bauermeister sicher, der die kurzfristig verhinderte Witte beim Treffen mit dem Bürgermeister vertrat.

Und auch gegen die Hitze haben sich die Verantwortlichen etwas ganz besonderes einfallen lassen. An die Fenster wurden einbruchsichere Lamellen gebaut. Wenn diese geschlossen sind, können die Fenster im Hochsommer auch über Nacht geöffnet bleiben. „Dann ist es schön kühl im Klassenzimmer, wenn die Schüler in ihren Tag starten“, verspricht Bauermeister.

Altbau letztes Puzzlestück

Nach über drei Jahren Baustelle sind die Bauarbeiten an der Grundschule Stelingen auf der Zielgeraden angekommen. Schulleiterin Bettina Reuter ist zufrieden: „Ich wüsste nicht welchen Wunsch ist noch äußern könnte.“

Einzig am 1949 gebauten Altbau des Komplexes laufen noch die Bauarbeiten. Der nicht mehr tragfähige Dachstuhl verzögerte die Kernsanierung des Gebäudes. Hier sollen bald 72 Kinder in der Mensa essen können. Die ersten Teller sollen hier noch in diesem Jahr über den Tresen gehen.

Von Curdt Blumenthal