Garbsen

Wie entstehen in Garbsen schnell ausreichend Plätze für die Kinderbetreuung? Was tun gegen den Sanierungsstau in den Schulen? Was sind Ideen für mehr bezahlbaren Wohnraum und wie lässt sich die Digitalisierung in der Stadt schnell und effektiv vorantreiben? Es sind viele entscheidende Themen, die der künftige Verwaltungschef nach der Kommunalwahl im September bearbeiten muss.

Vorab wollen die vier Kandidaten und die Kandidatin der Bürgermeisterwahl in Garbsen beim Wahlforum der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) und Neuen Presse (NP) darüber diskutieren. Am Dienstag, 20. Juli, kommen sie um 19 Uhr im Pressehaus in Hannover zusammen. Ahmet Cagli, Uwe Mohrhoff, Monika Probst, Claudio Provenzano und Björn Tegtmeier stellen sich nicht nur den Fragen der Moderatoren Jan Sedelies und Linda Tonn, sondern auch den Fragen der Garbsener Leserinnen und Leser.

Nachdem der amtierende Bürgermeister Christian Grahl im Sommer 2020 angekündigt hatte, nicht mehr anzutreten, können sich die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl am Sonntag, 12. September, für ein neues Gesicht, unterschiedliche Parteibücher und Zukunftsvisionen entscheiden.

Lesen Sie auch: Das müssen Sie zur Kommunalwahl in Garbsen wissen

Der unabhängige Kandidat Ahmet Cagli ist in Garbsen politisch noch ein unbeschriebenes Blatt. Bekannt ist er trotzdem – und das wegen seiner sportlichen Erfolge als Trainer beim TSV Havelse und TSV Berenbostel. Er habe keine Angst vor der Aufgabe, sagt der 57-jährige Berenbosteler, der seit mehr als 20 Jahren in der Poststelle des Garbsener Rathauses arbeitet. „Das Selbstvertrauen für den Posten ist da.“ Seine Themen: weniger Jugendkrimiminalität, mehr Digitalisierung und mehr Elektromobilität in der Stadt.

Der 60-jährige Uwe Mohrhoff aus Schloß Ricklingen tritt für die Grünen an. Er selbst ist erst seit einem Jahr Mitglied der Partei, die für ihn „die größte Schnittmenge“ hat. Mohrhoff kennt das Innere des Garbsener Rathauses gut, er arbeitet von 1994 bis 2020 im Baudezernat. Im Februar 2020 wechselte er als Städtischer Baurat in die Stadtverwaltung Wunstorf. Als Bürgermeister will er vor allem die klassischen grünen Themen vorantreiben und Garbsen bis 2035 klimaneutral aufstellen. Aber auch schnelle Lösungen für Kitaplätze und alternative Wohnformen sind ihm wichtig.

Ebenfalls viel Erfahrung in der Garbsener Stadtverwaltung bringt die Kandidatin der FDP, Monika Probst, mit. Die 55-Jährige ist selbst kein Mitglied der Partei, hat sich aber mit den Ideen der Liberalen auseinandergesetzt und sich überzeugen lassen. Dass die amtierende Schul- und Sozialdezernentin führen kann, hat sie für Garbsen bereits unter Beweis gestellt. Nun will sie einen Schritt weiter gehen. „Ich hatte schon vorher für mich überlegt, ob ich das kann und will, falls Herr Grahl nicht mehr zur Wahl antreten und mich jemand fragen sollte“, sagt sie. Als einige der wichtigsten Themen der nächsten Jahre bezeichnet sie die Wohnraumversorgung, die Schaffung von Kita-Plätzen, den Klimawandel und die Digitalisierung.

HAZ/NP-Redakteur Jan Sedelies moderiert das Forum zur Bürgermeisterwahl in Garbsen am 20. Juli. Quelle: Nikolaj Georgiew

Für die Garbsener SPD zieht der 41-jährige Claudio Provenzano ins Rennen. Aktuell arbeitet er in einer Führungsfunktion bei Volkswagen, engagiert sich aber bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich und in der Politik. Seit 2016 sitzt Provenzano für die SPD im Rat, zudem ist er der Vorsitzende der SPD-Abteilung Berenbostel/Stelingen. Er glaube fest daran, dass er ins Garbsener Rathaus einziehen kann, sagt der Berenbosteler. Sein Moto im Wahlkampf lautet „Machen wird mehr möglich machen“. Zum Schwerpunktthema seiner Kandidatur hat der 41-Jährige die Kinderbetreuung in der Stadt gemacht.

Björn Tegtmeier steht seit April 2021 als Bürgermeisterkandidat der CDU fest. Der 42-jährige gebürtige Berenbosteler lebt mit seiner Familie und drei Kindern in Schloß Ricklingen. Der ausgebildete Pilot würde als Garbsener Bürgermeister vor allem vieles anders machen, wie er selbst sagt. Die Worte lösungsorientiert, pragmatisch und wertschätzend fallen ihm als erstes ein, wenn er an die Arbeit im Rathaus denkt. Tegtmeier war bereits Mitglied des Ortsrates Horst, stellvertretender Ortsbürgermeister und saß bis 2017 im Rat der Stadt Garbsen. Auch für sind ausreichend Betreuungsplätze für Garbsener Familien ein wichtiges Thema.

So können Sie mitmachen HAZ- und NP-Leserinnen und Leser können ihre Fragen an die Bürgermeisterkandidaten vorab per E-Mail an die Redaktion schicken. Die Adressen sind garbsen@haz.de und garbsen@neuepresse.de. Aus den Einsendungen wählt die Redaktion Fragen für das Forum aus. Die entsprechenden Fragenstellerinnen und Fragensteller dürfen an dem Abend des Wahlforums im Studio auf dem Madsack-Gelände in Hannover live dabei sein.

Wahlforum als Stream im Internet

Zehn Leserinnen und Leser haben die Möglichkeit gemeinsam mit einer Begleitung live am Wahlforum teilzunehmen. Voraussetzung ist, dass sie eine Frage an die Redaktion schicken. Aus den Einsendungen werden dann zehn Fragen und entsprechend zehn Fragensteller für den Abend im Studio ausgewählt. Es gelten die aktuellen Corona-Auflagen. Das bedeutet, dass die Gäste eines der „drei G‘s“ vorweisen müssen: geimpft, genesen oder getestet. Der Einlass erfolgt mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, die am Platz abgenommen werden darf.

Alle anderen Interessierten können die rund 90 Minuten lange Diskussion zeitgleich per Livestream im Internet verfolgen. Anmeldungen sind nicht notwendig, es muss auch kein Programm heruntergeladen werden. Es reicht kurz vor Beginn um 19 Uhr die Seiten haz.de/garbsen oder neuepresse.de/garbsen zu besuchen, dafür ist ein HAZ- oder NP-Plus-Abo notwendig.

Von Linda Tonn