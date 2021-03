Auf der Horst

Der Rat der Stadt hat den Weg für eine Sanierung des Hallenbads am Planetenring freigemacht – obwohl noch keine eindeutige Fördersumme feststeht. Eine Mehrheit der Politikerinnen und Politiker hat sich in der jüngsten Sitzung für eine Beschlussvorlage der Verwaltung ausgesprochen. Darin sagt die Stadt Garbsen zu, die restlichen Kosten zu tragen, auch wenn eine Förderung durch das Land deutlich geringer ausfällt als zunächst vorgesehen.

Rund 7 Millionen Euro soll die Renovierung von Duschen, Umkleiden, Sanitäranlagen, Fliesen, Oberflächen, Decken und Technik kosten. Allerdings liegt die Gesamtfördersumme nur bei 3,5 Millionen Euro. Bauvorhaben, die über dieser Summe liegen, können Angaben des Fördergebers zufolge nicht unterstützt werden, weil eine Förderung von 90 Prozent der Kosten nicht möglich ist. Mit einer Unterstützung des Landes kann die Stadt Garbsen nur rechnen, wenn sie die deutlich geringere Förderquote akzeptiert und wenn diese Entscheidung durch den Rat bestätigt wird – so, wie es nun geschehen ist.

Bürgermeister Grahl schreibt an Bauminister Lies

Als er von der geringeren Förderung erfahren habe, habe er direkt an den niedersächsischen Bauminister Olaf Lies (SPD) geschrieben, um für die Förderung des Schwimmbads zu werben, sagt Bürgermeister Christian Grahl. „Ich wäre sehr dankbar, wenn das Ministerium eine deutliche Förderung bewilligt“, heißt es in der E-Mail an Lies. Zudem bittet Grahl darum, das Programm durch weitere Finanzmittel aufzustocken.

„Ob es eine Förderung gibt, wird sich im April entscheiden“, sagt Grahl. Es gebe allerdings Hoffnung auf eine „namhafte Förderung“. Dafür war die nun erfolgte Zustimmung des Rates zwingend notwendig.

Derzeit ist das Hallenbad am Planetenring coronabedingt geschlossen. Man hoffe, es vor der Sommerpause noch einmal öffnen zu können, sagt Sozialdezernentin Monika Probst. 2022 würden voraussichtlich die Bauarbeiten beginnen. Ab dann wäre das Bad länger geschlossen.

Von Linda Tonn