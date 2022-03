Garbsen

Die Tür quietscht? Das Leuchtmittel in der Deckenlampe ist kaputt? Oder tropft der Wasserhahn? Wer Hilfe bei kleinen Handgriffen im Haushalt benötigt, kann sich jetzt wieder an den ehrenamtlichen Handwerkerdienst der Freiwilligenagentur Garbsen wenden. Die Corona-Pause ist beendet.

Die Leistungen ähneln einer Nachbarschaftshilfe. Es werden ausdrücklich keine professionellen Dienstleistungen wie Elektro- oder Malerarbeiten angenommen, sondern nur handwerkliche Hilfe geleistet. Den ehrenamtlichen Handwerkerdienst können sowohl ältere Menschen als auch Personen, die krankheitsbedingt eingeschränkt sind, in Anspruch nehmen. 

Berlin und Dittmann koordinieren

Die Unterstützung ist nur bei geimpften Personen möglich, das Tragen einer Maske ist für beide Seiten Pflicht. Wer solche kleinen Hilfen braucht, kann sich an die Projektkoordinatoren Clemens Berlin und Joachim Dittmann wenden, immer montags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr unter (0 51 31) 70 72 64. Der Zeitaufwand einer Hilfeleistung ist auf zwei Stunden begrenzt. Für Fahrtkosten der Ehrenamtlichen wird um eine Pauschale von 5 Euro gebeten.

Freiwilligenagentur sucht Mitmacher

Für das Projekt sucht die Freiwilligenagentur Unterstützung, vor allem im Bereich Holzbearbeitung und Sanitär. Wer Spaß an handwerklichen Tätigkeiten hat, gerne mit Menschen in Kontakt ist und sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich bei Berlin oder Dittmann melden. Wer über organisatorisches Geschick verfügt, ist ebenfalls willkommen. Fragen zum Projekt beantwortet Sabrina Jankowski von der Freiwilligenagentur unter Telefon (0 51 31) 70 75 74 sowie per E-Mail an freiwilligenagentur@garbsen.de.

Von Gert Deppe