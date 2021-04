Hannover: Drei Hauptverkehrsstraßen werden im Sommer zur Staufalle

Hannover

Der Westschnellweg, die Hans-Böckler-Allee und die Hildesheimer Straße drohen im Sommer zu Staufallen zu werden. Auf allen drei Einfallstraßen sollen in diesem Zeitraum die Asphaltflächen oder Stadtbahngleise umfassend saniert werden. Es handele sich dabei um „besonders verkehrseinschränkende Arbeiten“, schreibt die Stadt Hannover in einer Mitteilung.

So steht auf dem Westschnellweg zwischen Stöckener Straße und Garbsener Landstraße eine umfassende Fahrbahndeckensanierung an, die in der zweiten Hälfte der Sommerferien begonnen werden soll und voraussichtlich bis Ende September dauern wird. Bereits jetzt gibt es durch Bauarbeiten zwischen dem Bremer Damm und der Stöckener Straße Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße.

Maßnahmen mit Polizei abgestimmt

Auf der Hildesheimer Straße soll die Deckensanierung zwischen dem Aegidientorplatz und der Straße Im Haspelfelde komplett während der Sommerferien vom 22. Juli bis zum 3. September über die Bühne gehen. Die Erneuerung der Gleisbögen in der Überfahrt Hans-Böckler-Allee/Freundallee zwischen Braunschweiger Platz und Pferdeturmkreuzung soll ebenfalls in den Sommerferien erledigt werden. Die Bauarbeiten seien zwischen den Straßenverkehrsbehörden der Stadt und des Landes sowie mit der Polizei abgestimmt worden, teilte die Stadt mit.

Hannover zählt zu den staureichsten Städten Deutschlands: In einer jährlich vom Verkehrsdatenanbieter Inrix veröffentlichten Analyse kommt die Landeshauptstadt auf Platz sieben aller deutschen Städte. Durchschnittlich verbrachte demnach ein Pendler, der täglich mit dem Auto zur Arbeit fährt, im vergangenen Jahr 28 Stunden im Stau. Das war allerdings deutlich weniger als im coronafreien Jahr 2019 – da kamen die Analysten noch auf eine Summe von 40 Staustunden für jeden Autopendler.

Stadt investiert 32 Millionen in Infrastruktur

Die Veloroute 8 zwischen Hannovers Stadtzentrum und Wülfel soll in diesem Jahr bevorzugt ausgebaut werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Insgesamt steckt die Stadt in diesem Jahr rund 32 Millionen Euro in die Erneuerung von Straßen, Wegen, Schienen und Entwässerungskanälen. Allein für den Bau und die Reparatur von Radwegen wird Hannover 6,6 Millionen Euro investieren – das sind 1,9 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr, aber deutlich weniger als ursprünglich für dieses Jahr geplant waren Im Entwurf der Stadtverwaltung stand noch im Dezember 2020 eine Summe von 8,5 Millionen Euro. Damit sollte Hannovers Radwegenetz deutlich ausgebaut werden.

Im Vordergrund stehe in diesem Jahr der Ausbau des Veloroutennetzes, teilte die Stadt mit. So sollen zunächst die Arbeiten an den Velorouten 3 (zwischen Hauptbahnhof und Bothfeld) und 8 (zwischen Zentrum und Wülfel) ausgebaut werden. Die Velorouten sollen die Funktion von Fahrradschnellstraßen übernehmen und daher eine Mindestbreite von 2,50 Meter, guten Fahrbahnbelag und eine klare Kennzeichnung haben.

Von Heiko Randermann