Ein kleiner Pieks, dann hat es Tobias Krug geschafft. Der 29-jährige Polizeikommissar ist einer von rund 2300 berechtigten Beamten der Direktion Hannover, die sich ab sofort gegen Corona immunisieren dürfen. „Die Impfung beruhigt schon etwas“, sagt der Ermittler aus dem Polizeikommissariat Döhren. Sowohl privat als auch im Beruf habe er sich schon mehrfach „ein paar Gedanken gemacht“, möglicherweise sich oder andere zu infizieren. In neun Wochen bekommt er die zweite Dosis.

Am Mittwoch fand auf dem Gelände an der Waterloostraße der erste offizielle Impftermin mit etwa 550 Beamtinnen und Beamten statt, bis Mitte nächster Woche sollen alle Interessierten ihre erste Spritzen bekommen haben. „Es handelt sich nur um diejenigen, die einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind“, sagte Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe. Das betrifft 2300 Beamte des Streifendienstes, der Verfügungseinheiten, des Kriminaldauerdienstes, der Reiter- und Hundestaffel, des Verkehrsunfalldienstes sowie des Zentralen Kriminaldienstes. Laut Kluwe liegt die Impfbereitschaft bei etwa 90 Prozent – also mehr als 2000 Beamte. Insgesamt hat die Behörde rund 3750 Beschäftigte.

Impfbereitschaft von 90 Prozent

Bis zu zwei mobile Impfteams kommen bis nächsten Mittwoch zu mehreren Terminen an die Waterloostraße. Darüber hinaus werden weitere Beamte beispielsweise der Inspektionen Garbsen und Burgdorf auf dem Gelände der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) geimpft. ZPD-eigene Mediziner wiederum übernehmen die Immunisierung etwa der Bereitschaftspolizei. „Auch dort liegt das Impfinteresse bei rund 90 Prozent“, sagte Landespolizeipräsident Axel Brockmann am Mittwoch. Niedersachsenweit sind 12.000 der 27.700 Polizeibediensteten impfberechtigt, ein Großteil wolle das freiwillige Angebot annehmen.

Kluwe trat auch der Kritik der Ständigen Impfkommission (STIKO) entgegen, die Ermittler würden wie beispielsweise auch Lehrer die bundesweit geregelte Reihenfolge unterwandern. „Wir nehmen niemandem etwas weg“, sagte Kluwe dazu. Das Land setze bewusst auf Astrazeneca, das noch bis Anfang März von der STIKO bloß für Menschen bis zum Alter von 64 Jahren empfohlen wurde. Diese Altersgruppe ist impftechnisch zurzeit aber noch gar nicht an der Reihe. Auch Brockmann betonte, keiner drängle sich vor: „Es ist landesweit klar geregelt, welche Einheiten dran sind.“ Die übrigen Bediensteten der Polizei müssten genauso auf Impftermine warten wie alle anderen auch.

Von Peer Hellerling