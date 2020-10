Hannover

Die Bauarbeiten und damit verbundene Behinderungen auf dem Westschnellweg zwischen Herrenhausen und der Klappenburgbrücke gehen weiter. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erst am Freitagnachmittag spontan mitteilte, werden von nun an bis Mitte Dezember die Fahrbahn und Leitplanken in Richtung Garbsen erneuert. Dafür sind sogar zwei nächtlicher Vollsperrungen nötig – die erste beginnt schon am dem heutigen Freitag gegen 19 Uhr.

Betroffen ist der Bereich zwischen der Klappenburgbrücke und Herrenhausen in Richtung Innenstadt. Bis um 7 Uhr am Sonnabend soll dort ein Teil der eigentlichen Baustelle eingerichtet werden. Der nächste Teil schließt sich dann von Sonnabend, 18 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, an. Die Umleitung in Richtung City läuft über Alte Stöckener Straße, Stöckener Straße und Herrenhäuser Straße zurück zum Schnellweg.

Neue Asphaltschicht und Leitplanken

Grund für die Vollsperrung: Der Verkehr in Richtung Norden muss wegen der anstehenden Straßenerneuerung auf die Gegenfahrbahn verschwenkt werden. Bis voraussichtlich zum 18. Dezember teilen sich dann beide Fahrtrichtungen diese Fahrbahn mit je einer Spur. Wegen der Bauarbeiten ist in diesem Zeitraum auch die Anschlussstelle zur Stöckener Straße gesperrt, das gleiche gilt für die Auffahrt in Herrenhausen. Die dortige Abfahrt hingegen bleibt offen.

Auch Fußgänger und Radfahrer müssen sich auf Umwege einstellen. Laut Landesbehörde sind für sie die Stöckener und die Klappenburger Kreuzung gesperrt. Die Umleitung führt über die Unterführung Stöckener Straße sowie die Mecklenheide-Kreuzung.

Schon seit Mitte September einspurig

Bereits seit einem Monat steht zwischen Herrenhausen und Klappenburgbrücke beidseitig für Autofahrer nur jeweils eine Spur zur Verfügung. In den vergangenen Wochen wurden die Mittelleitplanken ausgetauscht. Die gesamte Erneuerung des Westschnellwegs auf dem Abschnitt ist bis Juli 2021 geplant.

Von Peer Hellerling