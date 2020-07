Hannover

In Marienwerder ist jetzt die erste Ultra-Schnellladesäule für Elektroautos in Betrieb gegangen. Die von den Stadtwerken Enercity betriebene Anlage kann im Idealfall Elektroautos für eine Reichweite von 400 Kilometern in zehn Minuten aufladen. Sie steht auf dem Gelände des Restaurants Finca & Bar Celona an der Garbsener Landstraße in unmittelbarer Nähe zum Anschluss an die Autobahn 2. „Das Angebot ist vor allem für Fernreisende geeignet“, sagt Enercity-Sprecher Carlo Kallen.

Ladekapazität liegt bei 350 Kilowatt

Die Station gehört zu einem Park mit insgesamt zehn Säulen, von denen Enercity in Kürze drei weitere auf 350 Kilowatt hochrüsten will – das ist mehr als das Doppelte der üblichen Ladekapazität. Weitere Standorte im Stadtgebiet etwa an Endhaltestellen der Stadtbahnen sollen folgen. „Wo genau das möglich ist, hängt auch von den vorhandenen Stromanschlüssen ab“, sagt Kallen.

Die Enercity-Schnellladesäulen werden generell mit Ökostrom versorgt und stehen für alle Ladekartenanbieter offen. Nutzer können auch mit einfachen Bank- und Kreditkarten ohne Vorabregistrierungen zahlen. Der Preis liegt derzeit bei 29 Cent pro Kilowattstunde.

