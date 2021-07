Hannover

Bis Ende kommender Woche sollen die Bewohner in Mühlenberg sowie im Garbsener Stadtteil Auf der Horst ihre zweite Corona-Impfung bekommen. Vor Pfingsten hatten Stadt Hannover und Region erstmals mobile Impfteams in die Brennpunktviertel geschickt, um die Menschen dort vor Ort vor dem Coronavirus zu schützen. Soll soll die Infektionsgefahr in den Quartieren gesenkt werden, in denen viele Menschen auf engem Raum zusammenleben. Eine weitere Impfaktion wie im Mai steht derzeit allerdings nicht in Aussicht, weil die Impfstofflieferungen zuletzt spürbar gesunken sind.

Warteliste im Impfzentrum geht vor

„Konkrete weitere Schritte werden auch davon abhängen, wie sich die Liefersituation darstellt“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Zuletzt seien die Aussagen dazu ja sehr unterschiedlich gewesen. „Aktuell steht im Vordergrund, im Impfzentrum all denen, die – zum Teil schon lange – auf der Warteliste stehen, eine Impfung zu ermöglichen“, erläutert Kreutz. Bei der gegenwärtigen niedrigen Inzidenz gebe es derzeit kein auffälliges Geschehen in einzelnen Stadtteilen. Schon eine dreiköpfige Familie könne im Verhältnis wie ein „Ausreißer“ wirken.

Nach wie vor sind nach Angaben der Regionssprecherin auch die Corona-Testzentren für den Mühlenberg und den Garbsener Stadtteil Auf der Horst beauftragt. „Ob beide nach wie vor Tests anbieten, können wir nicht sagen. Einige Testzentren haben in den vergangenen Wochen den Betrieb eingestellt, ohne das Gesundheitsamt darüber zu informieren“, sagt Kreutz.

Am Mühlenberger Markt bietet eine Apotheke kostenlose Bürgertests an. Die neue Testverordnung des Bundes verlangt, dass alle Anbieter, die ab dem 1. Juli weiterhin Bürgertests anbieten wollen, erneut beauftragt werden müssen. „Wir werden also in den kommenden Tagen wissen, welche Anbieter den Betrieb fortsetzen wollen“, sagt Kreutz.

Von Susanna Bauch