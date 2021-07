Hannover

Ein 37-jähriger Mann hat versucht, insgesamt 86 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak zu schmuggeln. Zollbeamte aus Hannover entdeckten die Ladung bei einer Kontrolle an der Raststätte Garbsen der Autobahn 2. Der Steuerschaden wird auf 2000 Euro geschätzt, der Fund wurde beschlagnahmt.

Die Ermittler stoppten den Mercedes am Mittwochabend in Richtung Dortmund. Auf Nachfrage verneinte der 37-Jährige, dass er steuerpflichtige Waren wie Alkohol oder Tabak bei sich habe. Doch bereits der Blick in den Kofferraum genügte, die Ermittler kamen zu einem anderen Ergebnis: Dort lagen verschiedenste Sorten Shisha-Tabak – allesamt unversteuert.

Tabak angeblich in Magdeburg gekauft

Spontan gab der Mann daraufhin an, die Ware in Magdeburg gekauft zu haben. Das schützte ihn dennoch nicht. Dem 37-Jährigen hätte laut Zollsprecherin Joline Kassner „ein Blick gereicht“, um legalen Tabak zu erkennen: Die Verpackungen hätten eine klassische Steuerbanderole gehabt, wie sie auch auf Zigarettenschachteln kleben.

Die Zöllner beschlagnahmten den Wasserpfeifentabak, danach durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an, ihm wird Steuerhehlerei vorgeworfen.

Von Peer Hellerling