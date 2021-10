Kostenlos bis 08:00 Uhr Arbeiten am Gehweg behindern Verkehr an der Havelser Straße in Garbsen-Mitte

Vorsicht in Garbsen-Mitte an der Kreuzung von Havelser Straße, Märchen- und Granatstraße: Bauarbeiten am Gehweg behindern den Verkehr ab Montag. Die Stadt lässt dort den Fuß- und Radweg sanieren.