Wunstorf

Der Bezirksverband Hannover des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge organisiert für Mittwoch, 10. November, um 19.30 Uhr ein Kammerkonzert des Heeresmusikkorps Hannover im Stadttheater Wunstorf. Seit mehr als 60 Jahren ist das Heeresmusikkorps Hannover klingender Botschafter der Bundeswehr in und aus Niedersachsen. Einlass zum Konzert ist ab 18.30 Uhr. Im Stadttheater gilt die 2-G-Regel.

„Musikalisch wie auch formell höchst professionell, militärisch stets akkurat, im Einklang mit der nötigen Leichtigkeit und dem musikkorpseigenen Charme: Das Heeresmusikkorps Hannover weiß seinen Auftrag mit Bravour zu erfüllen und das Publikum zu begeistern“, schreiben die Veranstalter. Das stellt das Heeresmusikkorps auch in diesem Jahr unter Beweis.

Musiker leben Spielfreude wieder aus

Lange Zeit war es auch für die Musiker des Heeresmusikkorps nicht möglich, in voller Besetzung zu spielen und zu arbeiten. Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen bestimmten auch beim Heeresmusikkorps den musikalischen Alltag in den zurückliegenden anderthalb Jahren. Doch die Musiker haben sich nicht unterkriegen lassen und nach anderen und neuen Wegen gesucht, ihre Musikalität und Spielfreude auszuleben. Das ist in beeindruckender Weise gelungen.

Publikum erlebt Militärmusik ganz anders

„Wir freuen uns, gemeinsam mit den Musikern des Heeresmusikkorps Hannover ein virtuoses und genreübergreifendes kammermusikalisches Programm präsentieren zu können“, heißt es in der Ankündigung. Das Publikum erlebt Militärmusik ganz neu und anders. Von klassisch filigranen Melodien bis zu modern beschwingten Rhythmen ist alles dabei, was das Musikerherz höherschlagen lässt.

Der Bezirksverband bittet darum, die Karten für das Konzert im Vorverkauf zu beziehen. Tickets kosten im Vorverkauf 8, an der Abendkasse 10 Euro. Der Vorverkauf erfolgt über die Geschäftsstelle des Bezirksverbandes Hannover unter Telefon (0511) 327363 und per E-Mail an bv-hannover@volksbund.de. Einzelne Karten können gegebenenfalls am Konzertabend an der Abendkasse erworben werden. Das Büro des Bezirksverbandes Hannover ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr zu erreichen. Die Einnahmen des Konzertes kommen der Jugendarbeit des Volksbundes zugute.

Von Anke Lütjens