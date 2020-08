Altgarbsen

Vier bis fünf Mal in der Woche macht sich Manfred Stiehm auf den Weg in die Garbsener Schweiz. Seit mehr als 40 Jahren ist das schon seine regelmäßige Route. Er startet am Kochslandweg, läuft durch die Garbsener Berge – links die Leine, rechts der Blaue See – und dann am Golfplatz vorbei. Knapp zwölf Kilometer sind das hin und zurück. Zwei Stunden ist der passionierte Wanderer unterwegs. Ehefrau Marion steigt lieber aufs Fahrrad.

„Das ist einer unserer Lieblingsorte in der Stadt“, sagt Manfred Stiehm. Der Weg sei abwechslungsreich. Am Blauen See könne man die Menschen beim Wasserski beobachten, man habe einen weiten Blick in die Leinemasch und auf die Wiesen und könne Störche bei der Futtersuche beobachten. „Letztens tummelten sich dort 30 Störche auf einmal“, sagt Marlies Stiehm. Und dann ist da auch noch der Golfplatz. „Als es noch keinen Zaun gab, haben wir mit unseren Kindern dort immer nach Bällen gesucht“, berichtet das Ehepaar.

Anzeige

So sieht es auf dem 6 Kilometer langen Weg durch die Garbsener Schweiz aus. Quelle: Manfred Stiehm

Weitere HAZ+ Artikel

Bank ist zusammengebrochen

Doch es gibt etwas, dass die Erholung ein wenig trübt. „Seit vier Jahren ist die Bank gegenüber des Golfplatzes verfault und zusammengebrochen“, sagt der Altgarbsener Stiehm. „Das ist sehr schade.“ Gerade an diesem Ort habe man eine schöne Übersicht über die Wiesen. „Die Bank fehlt sehr.“ Stiehm berichtet, dass er sich mit seinem Anliegen schon an die Stadtverwaltung gewandt habe – passiert sei nichts. „Es muss auch keine tolle Bank mit Lehne sein“, sagt er. „Einfach nur eine Sitzgelegenheit.“

Auf der Bank kann man nur noch schlecht sitzen. Sie ist verfault und zusammengebrochen. Quelle: Manfred Stiehm

Seit 1982 wohnt das Ehepaar in einem ruhigen Haus im Emma-Schünhoff-Weg direkt am Feld. Marion Stiehm war als Mitglieder der SPD fünf Jahre im Ortsrat aktiv. „Wir sind viel draußen“, sagt sie. Die Altgarbsenerin hat den Garten vor und hinter dem Haus liebevoll gestaltet. „Auch beim Wohnwinkel bin ich die Blumenfrau“, sagt sie lächelnd.

Die Liebe zum Wandern habe sie durch ihren Mann entdeckt. Der sei immer auf der Suche nach neuen Strecken. Ihrem Lieblingsweg bleiben die beiden treu – und auch von vielen anderen Wanderern und Radlern wird er genutzt. Nur bei Regen, sagt Manfred Stiehm, sei der Weg nicht zu gebrauchen. „Dann ist der Boden so aufgeweicht, dass man dort nicht lang kommt.“

Was ist Ihr Lieblingsort ?

Für unsere Reihe „Heimatliebe“ suchen wir die Lieblingsplätze der Garbsener. Wir möchten herausfinden, was die Menschen schätzen und warum sie sich in dieser Stadt zu Hause fühlen. Melden Sie sich mit Ihrer Geschichte in der Redaktion. Schicken Sie eine E-Mail an garbsen@haz.de, schreiben Sie uns bei Facebook unter HAZ Garbsen oder rufen Sie unter Telefon (05131) 467218 an.

Von Linda Tonn