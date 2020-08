Altgarbsen

Ihren Lieblingsort in Garbsen kann Elfriede Kothe schon eine ganze Weile nicht mehr besuchen: „Ich habe Probleme mit der Hüfte, und die Beine machen nicht mehr mit“, sagt die 91-Jährige. Sie sitzt in ihrem Garten in Altgarbsen und erzählt von der Dorfkirche in ihrem Stadtteil. 40 Jahre hat sie sich dort engagiert, 24 Jahre davon war sie im Kirchenvorstand, auch im Kirchenchor war sie ein festes Mitglied.

„Als Teil des Besuchsdienstes habe ich Menschen im Altenheim und zu Hause besucht und zu runden Geburtstagen Blumen überreicht“, sagt sie. „Ich wollte den Menschen, die keine oder nur kaum Angehörige haben, eine Freude machen.“ Vor allem an das Singen mit den meist sehr betagten Menschen könne sie sich gut erinnern. „Vom Wanderlied bis zum Abendlied war alles dabei.“

Anzeige

Die Dorfkirche in Altgarbsen. Quelle: Anke Lütjens

Weitere HAZ+ Artikel

Die Dorfkirche mit dem einladenden Platz und der Bank rund um einen dicken Baum sei für sie ein Zufluchtsort, sagt Kothe. „Auch der Weihnachtsmarkt ist so schön.“

Neuanfang in Altgarbsen

1964 ist die heute 91-Jährige gemeinsam mit ihrer Familie und den vier Kindern nach Garbsen gekommen. Davor hatte die gebürtige Polin Flucht und einschneidende Schicksalsschläge erleben müssen. „Damals wollte ich helfen und mich beteiligen“, sagt sie heute. So kam sie in die Gemeinde in Altgarbsen. „Die Kirche ist für mich Heimat, obwohl ich gar nicht hier geboren bin“, sagt sie. „Da fühle ich mich zu Hause.“

Alle ihre vier Kinder sind in der Dorfkirche getauft und konfirmiert worden. Kothe hat Anschluss gefunden und ist mit einigen Frauen noch immer in einem festen Kontakt. „Die alte Kirche ist ein wunderbarer Ort. Und auch die Menschen, wie Diakonin Andrea Spremberg.“

Was ist Ihr Lieblingsort ?

Für unsere Reihe „Heimatliebe“ suchen wir die Lieblingsplätze der Garbsener. Wir möchten herausfinden, was die Menschen schätzen und warum sie sich in dieser Stadt zu Hause fühlen. Melden Sie sich mit Ihrer Geschichte in der Redaktion. Schicken Sie eine E-Mail an garbsen@haz.de, schreiben Sie uns bei Facebook bei HAZ Garbsen oder rufen Sie unter Telefon (05131) 467218 an.

Von Linda Tonn