Osterwald

Wenn es um ihren Lieblingsort in Garbsen geht, muss Gaby Sill aus Osterwald-Oberende nicht lange überlegen: „Mein Lieblingsort ist die Osterwalder Feldmark“, sagt sie. Die 43-jährige medizinische Fachangestellte geht vom Asselweg aus gerne mit Hund Chilli auf den Feldwegen spazieren.

„In Osterwald kann ich in jeder Himmelsrichtung durch die Felder laufen und entdecke immer wieder Neues“, sagt Sill. „Morgens vor der Arbeit erlebe ich Richtung Stelingen und Heitlingen den Sonnenaufgang und bei der letzten Gassirunde am Abend den Sonnenuntergang Richtung Unterende.“ Manchmal guckten Rehe aus dem hohen Korn oder Gras und liefen einem vor die Füße. Auch Feldhasen, Füchse, Störche, Wildgänse und vieles mehr gebe es zu entdecken.

Erholung vor der Tür

„Eine Abendrunde zum Sonnenuntergang lässt den Alltagsstress verblassen und ich tanke vor der Haustür Energie für den nächsten Tag“, so die Osterwalderin. Einmal hätten sich sogar Kühe für ein Foto extra in Pose gelegt. „Es sind nicht immer die weiten Wege, um sich zu erholen, man findet Erholung und Entspannung auch vor der Tür“, sagt Sill. Sie fasziniere der Blick für die Kleinigkeiten.

Sie ist in Osterwald aufgewachsen. Nach Stationen in Stelingen und Berenbostel ist sie vor acht Jahren mit Mann und Sohn in ihren Heimatort zurückgekehrt. Sie arbeitet in einer Kardiologie-Praxis und legt den Weg nach Garbsen-Mitte gerne mit dem Fahrrad zurück. Sie schätzt an Osterwald auch, das die Menschen sich noch kennen. Im Hinblick auf ältere Menschen findet es die 43-Jährige nicht so gut, dass es in Oberende keine Einkaufsmöglichkeiten gibt. „Man ist dann halt aufs Auto angewiesen“, sagt sie.

Was ist Ihr Lieblingsort ?

Von Anke Lütjens