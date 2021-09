Altgarbsen

Es riecht ein bisschen feucht aus den Wänden, als sich die Tür zum Heimatmuseum an der Hannoverschen Straße 134 öffnet. „Wir müssen hier erst mal ordentlich lüften“, sagt Hans-Dieter Stölting, Vorsitzender des Museumsvereins, fast entschuldigend. „Aber abgestaubt haben wir alles schon“, ergänzt seine Vorstandskollegin Eva Hartmann.

Seit Mitte März 2020 war das Museum geschlossen. Jetzt bereitet das Team des Trägervereins die Räume für den Neustart vor – und für die Eröffnung der neuen Sonderausstellung mit dem Titel „Was Künstler im Heimatmuseum entdecken“. Sie beginnt am Sonntag, 12. September, um 14 Uhr.

Geplant war die Ausstellung bereits für das Frühjahr 2020 – und dann kam Corona. Fünf junge Künstlerinnen aus der Zeichengruppe der Meyenfelder Malerin Gabriele Rinkleff hatten sich bereits im November 2019 im Museum getroffen, um Exponate zu zeichnen – darunter Alltagsgegenstände wie Bügeleisen, Gefäße und Stühle. Aquarellbilder, gemalt von kreativen Erwachsenen, runden die Ausstellung ab. Auch Stölting beteiligt sich mit einigen Werken – er hat jahrhundertealte Urnen, ausgestellt im Keller des Museums, gemalt.

„Was Künstler im Heimatmuseum entdecken“ heißt die neue Sonderausstellung im Heimatmuseum. Künstlerin Gabriele Rinkleff gab dafür Madeline (14, links) und Laura (12) Tipps in einem Zeichenworkshop. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Hygienekonzept erfordert hohen Aufwand

Eine halbe DIN-A4-Seite lang ist allein die Kurzfassung des Hygienekonzeptes, das der Vorstand mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kulturabteilung der Stadt besprochen hat. „Bei uns gilt die 3-G-Regel“, sagt Stölting. Die freiwilligen Helfer des Museums müssen die Impf- und Genesenenausweise sowie die aktuellen Tests kontrollieren. „Das ist ein erheblicher Aufwand für uns“, sagen Stölting, Hartmann und Mitstreiter Manfred John unisono.

Für die vielen Auflagen braucht der Verein viele helfende Hände: Wegmarkierungen im Museum kleben, Klebestreifen für die Abstände anbringen, die in den verwinkelten Räumen von 1890 und auch in der benachbarten Werkstatt, in der Geräte aus Landwirtschaft und Haushalt dicht an dicht stehen, schwer einzuhalten sind. „Falls Besucher Exponate berühren, müssen sie desinfiziert werden“, sagt John. Also bitte nichts anfassen. Auch die Besucherzahl richtet sich aktuell nach den Inzidenzwerten, das müssen die Helfer kontrollieren.

„Dennoch sind wir sehr froh, dass wir das Museum wieder öffnen können“, betont Hartmann. Dem Verein fehlen die Spenden der Besucher. Erst im Sommer 2019 war das Museum aufwendig renoviert worden und bekam einen neuen Fußboden und neue Elektrik. Die Kosten haben sich die Stadt Garbsen und der Trägerverein des Museums geteilt – aus Mitgliedsbeiträgen und eben Spenden.

Team nutzt die Pause zum Umbau

Der Verein hat die lange Zwangspause genutzt. In der Werkstatt haben John und sein Kollege Peter Reinert viele Monate gewerkelt, gebaut, sortiert und aufgeräumt. Das Lager für große Ausstellungsstücke auf dem Dachboden der Kita St. Anna in Havelse hat neue Wände und ist geordnet. Dort lagern unter anderem eine alte Honigschleuder und eine historische Wäschemangel.

Neue Exponate haben ihren Weg ins Museum gefunden, darunter eine Bottich-Waschmaschine der Marke Miele von 1932 aus Holz und Metall und ein alter Schmuckbalken aus Holz aus dem Jahr 1794. „Der hing in einem Wohnzimmer in Havelse“, berichtet Stölting. Er hat in den vergangenen Monaten für viele der Exponate Beschreibungen erstellt und laminiert. Kollegin Hartmann hat zwischenzeitlich einen Großteil der Sammlung digitalisiert. Und das Problem mit der nassen Fassade scheint jetzt auch behoben. „Ich habe außen eine Feuchtigkeitssperre aufgetragen“, berichtet John, „ich glaube, jetzt haben wir das im Griff.“

Museumsbesucher sind an jedem zweiten und vierten Sonntag im Monat willkommen, Gruppen und Schulkassen auch nach Vereinbarung unter Telefon (05137) 71765. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Von Jutta Grätz