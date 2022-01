Berenbostel

Neues Jahr, neues Glück: Der Heimatverein Berenbostel öffnet sein Büro an der Dorfstraße nach der Weihnachtspause wieder. Zudem haben die Mitglieder jetzt die Weihnachtsbeleuchtung am Dorfplatz und der Roten Reihe abgebaut.

Das Büro des Vereins neben der Gaststätte Reddert ist ab dem 17. Januar immer montags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr geöffnet. „Vorerst entfällt die Bürozeit am Donnerstag, bis wieder Angebote für die Mitglieder gemacht werden können“, erklärt die Vorsitzende Marlies Jasiniok. Grund für die Reduzierung der Aktivitäten seien die immer noch starken pandemiebedingten Einschränkungen.

Ein weiterer Baum war beleuchtet

Der Verein hat die Weihnachtsbeleuchtung am Dorfplatz und entlang der Roten Reihe, an der sich Bewohner seit dem ersten Advent erfreuen konnten, beendet. „Wir konnten im vergangenen Jahr mit finanzieller Unterstützung des Ortsrates einen dritten Baum am Dorfplatz mit einer mitwachsenden LED-Lichterkette ausrüsten“, so Jasiniok.

Sie verspricht: „Diese Lichterketten sowie die Weihnachtssterne an den Straßenlaternen werden zur nächsten Adventszeit wieder leuchten.“

Von Simon Polreich