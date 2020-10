Berenbostel

Jedes Jahr im Advent lässt der Heimatverein Berenbostel am Dorfplatz einen Weihnachtsbaum aufstellen – was aufwändig und vor allem teuer sei, sagt die Vorsitzende, Marlies Jasiniok. Deshalb setzt sich der Verein für eine Alternative ein und wirbt für die Anschaffung einer Lichterkette aus LED-Lichtern, die einen oder sogar mehrere bereits bestehende Bäume am Dorfplatz festlich beleuchten. „Die Lichterkette wird in den Baum eingebracht und kann dann bis zu zehn Jahre dort bleiben“, sagt Jasiniok. Sie wachse sogar mit.

Allerdings ist eine dauerhafte Beleuchtung teuer. Schon im vergangenen Jahr hatte der Heimatverein über die Anschaffung nachgedacht und sie dann wegen der Kosten von etwa 11.000 Euro wieder verworfen. In diesem Jahr verfügt der Ortsrat Berenbostel allerdings über so viele Restmittel, dass ein Kauf der Lichterkette unterstützt werden könnte. Das schreibt zumindest der Heimatverein Berenbostel in einem Antrag, über den den der Ortsrat noch beschließen muss.

Ortsrat hat Restmittel angesammelt

Weil wegen der Corona-Pandemie viele Zuschüsse für Feiern entfallen seien, habe der Ortsrat derzeit etwa 6300 Euro angesammelt, so der Heimatverein. „Wir bitten darum, die Restmittel des Ortsrates für die dauerhafte Beleuchtung des Baumes am Dorfplatz zu gewähren“, so Jasiniok. Dadurch entfielen die jährlichen Kosten, die bisher für das Fällen, Transportieren, Aufstellen und Entsorgen des Weihnachtsbaumes angefallen seien.

Der Heimatverein würde die Einweihung der Lichterkette im Rahmen einer kleinen Feier mit den ortsansässigen Kirchen durchführen, kündigt Jasiniok an. Sofern es die Corona-Bestimmungen zuließen.

Zwar würde der Weihnachtsbaum durch die neue Lichterkette ersetzt, die leuchtenden Weihnachtssterne, die Mitglieder der Feuerwehr in jedem Jahr in der Roten Reihe aufhängen, bleiben aber nach wie vor bestehen.

Von Linda Tonn