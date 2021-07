Garbsen

Passiert kein Wunder mehr, sind die letzten Monate für das griechische Restaurant Helena im Hallenbad am Planetenring angebrochen. Verwaltung und Politik setzen die Gastronomenfamilie Simeonidis nach 13 Jahren vor die Tür. Rechtlich ist das unanfechtbar. Das Verfahren ist aber fragwürdig, und der Stil ist respektlos.

Wer hat das entschieden?

Wer entscheidet eigentlich, ob das Restaurant Helena im Hallenbad bleibt oder nicht? In diesem Fall hat es offensichtlich ein fachlich qualifiziertes Architekturbüro entschieden. Die Planer bei Venneberg und Zech haben ein Sport- und Vereinsbad entworfen. Ein Restaurant passt da nicht mehr ins Konzept. Fast niemand in Fachausschüssen und Rat hat das hinterfragt. Keiner forderte eine Studie für ein Bad mit Helena. Der Rat nickte – die Sache ist beschlossen, und die Stadt kann beim Land einen Zuschuss beantragen. Hat der Antrag Erfolg, fällt das privat betriebene Helena in einem staatlich subventionierten Hallenbad mutmaßlich ohnehin durch den Rost der Förderbedingungen. Millionen vom Land oder das Helena? Die Entscheidung ist klar und logisch.

Formal alles korrekt

Um nicht falsch verstanden zu werden: Das formale Vorgehen der Stadtverwaltung ist sinnvoll und gerechtfertigt. Das Bad ist dringend zu sanieren. Die Stadt muss versuchen, die eigenen Kosten für die millionenschwere Sanierung so gering wie möglich zu halten. Und wenn sie jetzt viel Geld in die Hand nimmt, muss das Konzept auch Hand und Fuß haben für die nächsten 15 Jahre. Alles korrekt und wirtschaftlich gedacht, soweit das Wirtschaftliche überhaupt noch zählt: Das ursprüngliche Ziel aller Bäderplanung in Garbsen waren Einsparungen. Darum die Idee für ein Zentralbad. Denn jährliche Betriebskosten von 2,5 Millionen Euro für zwei Bäder könne sich die Stadt nicht leisten, sagten alle Fraktionen außer der SPD im Jahr 2015. Das Ziel hat sich politisch zerschlagen. Jetzt warnt Kämmerer Walter Häfele vor Kosten in Höhe von 3,5 bis vier Millionen Euro für beide Bäder zusammen, jedes Jahr. Ist das jetzt auch noch unbezahlbar? Das Ziel Einsparung hat der Rat jedenfalls weit verfehlt.

Wo war die rechtzeitige Nachsorge?

Die Stadt und das Helena: Das Restaurant taucht in keiner Vorlage auf. Das Konzept von Venneberg soll angeblich dem Protokoll des Sportausschusses vom 20. April anhängen. Wer im Internet danach sucht, sucht vergebens. Es wirkt so, als wollte die Verwaltung keine schlafenden Hunde wecken. Das Verhalten ist kritikwürdig, weil es keine rechtzeitige Nachsorge zusammen mit dem Helena-Betreiber gab. Wo soll denn jetzt bitte binnen sechs oder acht Monaten ein ordentliches, betriebsbereites Ersatzlokal herkommen?

Es geht respektvoller

Ein angesehener Pächter, mit dem man partnerschaftlich 13 Jahre zusammengearbeitet und der die vielen Macken der Hallenbadtechnik geduldig ertragen hat, verdient nicht nur rechtssichere Verwaltungsentscheidungen. Es geht um einen Vertrag, ja, aber an dem Papier hängen die Existenzen von Familien. Darum verdienen solche Familien Respekt und Empathie. Ein respektvoller Umgang wäre gewesen, wenn die Verwaltung spätestens Mitte 2020 vorsorglich und klar signalisiert hätte, dass die Helena-Zeit im Hallenbad enden wird. Savvas Simeonidis und Familie hätten sich auf die Suche machen und vielleicht bis Ende 2021 planvoll und relativ stressfrei umziehen können.

Welche Art von Führung will Garbsen?

Das wäre respektvolle, empathische Partnerschaft, gewesen. Wer jetzt kommt und sagt „Wir helfen dir“, hätte das vor einem Jahr tun müssen. Und er hätte sich den ganzen Ärger, die Unterschriftensammlung und den Änderungsantrag ersparen können. Ein solches Verhalten wird in Wirtschaftskreisen wahrgenommen. Der Fall beschädigt das Klima in Garbsen. Formal: Sehr gut, glatte Eins. Menschlich und wirtschaftspolitisch ist das noch nicht einmal ausreichend. Welche Art von „Stadtführung“ will Garbsen? Die Frage darf bei der Wahl am 12. September durchaus eine Rolle spielen.

Von Markus Holz