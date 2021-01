Hier können Sie in Garbsen FFP2-Masken kaufen – und das kosten sie

Garbsen

Voraussichtlich ab Sonnabend gilt auch in Niedersachsen eine verschärfte Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften. Stoffmasken dürfen dort dann nicht mehr getragen werden, die sogenannten OP-Bedeckungen und FFP2-Masken hingegen schon.

Hintergrund der am Dienstag beschlossenen Verordnung: Eine Schutzwirkung der Stoffmasken ist sowohl für den Träger als auch für Menschen in dessen Nähe nicht wirklich gewährleistet. Und während die bläulich-weißen OP-Masken vor allem den Träger schützen, filtern FFP2-Bedeckungen die ein- und ausgeatmete Luft mit einem Wirkungsgrad von rund 95 Prozent. Hamsterkäufe aber wie etwa zu Beginn des ersten Lockdowns bei Toilettenpapier sind bislang in Garbsen ausgeblieben. Apotheken, Drogerien und auch die Lebensmitteldiscounter sind offenbar gerüstet. Anhaltende Engpässe bleiben bislang die Ausnahme.

Anzeige

Coupons steigern Nachfrage

„Bei uns kaufen die Kunden im Schnitt zwei Masken“, sagt Marina Mattheis. Die stellvertretende Geschäftsführerin der Dorf-Apotheke in Frielingen stellt allerdings eine deutlich größere Nachfrage aufgrund der von der Bundesregierung ausgegebenen Berechtigungsscheine für über 60-Jährige und Risikopatienten fest. Sie werden über die Krankenkassen verschickt und sind ausschließlich in Apotheken einlösbar. „Normalerweise verkaufen wir etwa 30 Masken pro Tag, inzwischen gehen auch schon mal mehr als 150 bis mittags über den Tresen“, berichtet die Apothekerin.

FFP2-Masken: Das sollten Sie beachten Beim Kauf und bei der Benutzen von FFP2-Masken gibt es einige Dinge zu beachten. So sollten die Produkte unbedingt ein sogenanntes CE-Siegel besitzen. Auch ein EN-Prüfcode sollte aufgedruckt sein. Die Einwegprodukte sollten nicht länger als acht Stunden und bei mittlerer körperlicher Arbeit am Stück maximal 75 Minuten getragen werden, rät Apothekerin Marina Mattheis von der Frielinger Dorf-Apotheke. Danach ist eine Pause von circa 30 Minuten nötig. „Die Masken sind nicht waschbar, und eine Reinigung durch Wärme ist umstritten“, sagt sie. Private Nutzer könnten die Mund-Nasen-Bedeckung aber bei kürzeren Einsätzen auch mehrmals tragen, vorausgesetzt, die Gesamtdauer werde nicht überschritten, und zwischen den Einsätzen lägen mindestens fünf Tage, an denen die Masken zum Lüften aufgehängt werden. Mattheis empfiehlt regelmäßigen Kurzzeitnutzern ein entsprechendes Rotierungssystem. Beim Auf- und Absetzen ist zudem darauf zu achten, dass die Maske nur mit sauberen – desinfizierten – Händen und auch nur an den Befestigungsbändern angefasst wird. Die Masken in unterschiedlichen Größen für Kinder und Erwachsene sollten dicht an den Nasenflügeln anliegen.

Gegen Vorlage des Coupons erhalten Berechtigte sechs FFP2-Masken gratis, lediglich 2 Euro müssen sie zuzahlen. Ansonsten kosten die Mund-Nasen-Bedeckungen in Frielingen 3,30 Euro pro Stück, Rabatt gibt es bei größeren Mengen. „Wir verkaufen ausschließlich Masken mit einer DIN-EN-Normierung, die unterliegen einem sehr strengen Zulassungs- und Prüfverfahren“, erläutert Mattheis. Ebenfalls auf dem Markt und laut jüngstem Beschluss zugelassen sind die KN95-Masken aus China sowie der in den USA hergestellte Typ N95.

Apotheken sind gerüstet

„Ich würde mittlerweile ohne FFP2-Maske nicht mehr in Bus oder Bahn steigen“, sagt Apotheker Jens Krause. Der Inhaber der beiden Kronen-Apotheken in Berenbostel hat selbst schon einen Corona-Fall unter seinen Angestellten miterlebt und weiß, „wie ernst das ist“. Auch deshalb hat Krause „wie ein Weltmeister eingekauft“ und ist gegen Engpässe gewappnet. 2,50 Euro kosten bei ihm die FFP2-Masken unterschiedlicher Hersteller, ab 20 Stück sinkt der Preis auf 2 Euro.

Ganz wichtig: Wer auf der sicheren Seite sein will, muss auf die vierstellige CE-Prüfnummer (unten) sowie den EN-Code achten. Quelle: Gert Deppe

Auch die Kosmos-Apotheke im Shopping-Plaza in Garbsen ist gerüstet. „Wir sind gut aufgestellt und haben ausreichend Masken in guter Qualität“, sagt Filialleiterin Ulrike Hardt. 2,99 Euro kostet die FFP2-Variante, die auch nach Hause geliefert wird. „Die Nachfrage ist schon gestiegen“, sagt sie, im Schnitt kauften ihre Kunden zwei bis vier Masken.

Rossmann führt Beschränkung ein

Erhältlich sind die Masken auch in Drogerien wie etwa Rossmann. Sowohl in der Filiale am Planetenring als auch an der Roten Reihe sind die Abgabemengen aufgrund der gestiegenen Nachfrage auf fünf FFP2- beziehungsweise FFP3-Masken pro Kunde beschränkt. Produkte der Eigenmarke Altapharme kosten 9,99 Euro im Fünferpack, FFP3-Masken 3 Euro pro Stück. Im Sortiment sind auch andere Hersteller, die Preise variieren. Die Nachfrage ist in beiden Niederlassungen spürbar gestiegen, und „abends sind wir dann auch schon mal ausverkauft“, berichtet ein Mitarbeiter.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausverkauft sind die Mund-Nasen-Bedeckungen zurzeit bei Real, was auch daran liegen kann, dass die Abgabe der zertifizierten Masken dort nicht beschränkt ist. „Größere Kontingente sind bereits geordert, um die Nachfrage decken zu können“, heißt es aus der Düsseldorfer Konzernzentrale. Auch das E-Center am Planetenring verzeichnet einen steigenden Absatz. „Sie werden schon vermehrt verkauft“, sagt eine Mitarbeiterin über die geprüften FFP2-Masken, die einzeln verpackt im 20er-Karton 29,95 Euro kosten. Der Vorrat aber sei ausreichend.

Von Gert Deppe