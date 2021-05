Garbsen

Die Abfuhrtermine für Rest- und Bioabfälle sowie gelbe Säcke und Altpapier verschieben sich wegen der Feiertage Himmelfahrt, 13. Mai, und Pfingstmontag, 24. Mai, jeweils um einen Tag nach hinten. Das teilt die Abfallwirtschaft der Region Hannover (Aha) mit. Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben laut dem Unternehmen an den entsprechenden Tagen geschlossen, die Service- und Gebühren-Hotlines sind unbesetzt.

Verwirrung soll vermieden werden

Durch die Rückkehr zu den gewohnten – nach hinten verschobenen – Abholterminen nach Feiertagen werden sich die chaotischen Zustände wie zu Weihnachten und Ostern wohl nicht wiederholen. Seinerzeit verlegte Aha die Abfuhrtermine vor – was dazu führte, dass viele Haushalte ihren Müll zu spät bereitstellten und dieser in der Folge mitunter tagelang am Straßenrand liegenblieb. Nun werden die Tage wieder nach hinten verschoben: Der Abfuhrtermin am Himmelfahrtsdonnerstag, 13. Mai, folgt erst am Freitag, der von Freitag rückt auf den Sonnabend.

Für Pfingsten, 24. Mai, gilt: Montags wird kein Müll abgeholt, die Tour wird am Dienstag nachgeholt; der Mittwochtermin verschiebt sich wie alle folgenden Termine um einen Tag nach hinten bis einschließlich Sonnabend. Remondis, in der Region Hannover für die Abfuhr der gelben Säcke verantwortlich, schließt sich dieser Regelung an.

Von Gert Deppe