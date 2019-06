Garbsen

Ob im Büro, im Klassenzimmer oder im heimischen Wohnzimmer. Vielerorts sind die Garbsener am Schwitzen. Und am Mittwoch soll es sogar noch heißer werden. Auf bis zu 33 Grad könnte das Thermometer klettern. Da ist eine kleine oder große Abkühlung dringend nötig. Hier können sie sich am besten erfrischen.

Eis essen in Garbsen

Bei sommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad sind die Außenbereiche der Garbsener Eisdielen ziemlich voll. Wer Lust auf eine Kugel Erdbeere, Schokolade oder Zitrone hat, muss anstehen. Dafür schmeckt’s aber umso besser und verschafft eine Abkühlung – zumindest für eine kurze Zeit.

Das sind die Eisdielen in der Stadt:

Gelatok Café im Shopping Plaza

Havelser Straße 1, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9.30 Uhr bis 21 Uhr, Sonntag 12.30 bis 21 Uhr.

Eisproduktion Gelato

Leinestraße 6, Öffnungszeiten: Täglich von 10.30 Uhr bis 22.30 Uhr.

Eiscafé Venezia

Rote Reihe 2, Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 21 Uhr.

Eiscafé La Dolce Vita

Am Hasenberge 21, Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 20 Uhr, mittwochs geschlossen.

Waffel Dream

Planetencenter, Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend, 10 bis 21 Uhr, Sonntag, 12 bis 20 Uhr.

Back- und Naschwerk

Hauptstraße 226, Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend, 6 bis 18 Uhr, Sonntag, 8 bis 11 Uhr.

Schwimmen in Garbsen

Weil der Badepark Berenbostel derzeit neu gebaut wird, bleibt den Garbsenern nur noch ein Freibad in unmittelbarer Nähe: der Blaue See. Es gibt einen 600 Meter langen weißen Sandstrand und für Kinder eine 65 Meter lange Wasserrutsche. An den Badetagen können Paddelboote gemietet werden.

Erholungsgebiet Blauer See, Am Blauen See 119, Öffnungszeiten: Täglich 8 bis 22 Uhr.

Wer nicht den Blauen See ansteuern will, wird bei zahlreichen Freibädern in der Region fündig. Denn im Berenbosteler See und im Schwarzen See ist Baden verboten.

Biergärten in und um Garbsen

Das Wetter ist sommerlich, der Himmel strahlt blau über Garbsen. Da bietet sich ein kühles Getränk im Freien an.

Das sind die Biergärten in und um Garbsen:

Biergarten am Landhaus am See

Berenbostel, Seeweg 27-27, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 16 bis 22 Uhr, Freitag und Sonnabend 14 bis 22 Uhr, Sonn- und feiertags 12 bis 22 Uhr.

Biergarten am Hotel und Restaurant Bullerdieck

Frielingen, Bürgermeister-Wehrmann-Straße 21, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 16 Uhr, Sonnabend und Sonntag ab 12 Uhr.

Biergarten Waldkauz

Marienwerder, Garbsener Landstraße 12, Montag und Dienstag ab 15 Uhr, Mittwoch bis Freitag ab 14 Uhr und Sonnabend und Sonntag ab 12 Uhr.

Terrasse der Finca & Bar Celona

Marienwerder, Garbsener Landstraße 25, Öffnungszeiten: täglich ab 9 Uhr.

Weitere Tipps zum Abkühlen

Von Linda Tonn