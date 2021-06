Hannover

Wegen hoher Temperaturen haben erste Schulen in der Region Hannover ihre Schüler nach Hause geschickt. Sie gaben hitzefrei – immerhin wird laut dem Deutschen Wetterdienst die 30-Grad-Marke am heutigen Donnerstag zum Teil deutlich überschritten.

Die Schulen gehen allerdings unterschiedlich mit dem Thema um. In Hannover beispielsweise geben die IGS List und die Ricarda-Huch-Schule hitzefrei. In der IGS List dürfen die Schüler ab 13.35 Uhr nach Hause. Dort waren in zwei Trakten im Schulgebäude 32 Grad gemessen worden.

In der Ricarda-Huch-Schule in der List war wegen zu hoher Temperaturen im Gebäude bereits nach der 4. Stunde Schluss. Betroffen waren jeweils die Klassen 5 bis 10. In der Oberstufe gibt es kein hitzefrei.

In Garbsen haben fast alle Schulen hitzefrei

In Garbsen dürfen die Schüler fast aller Schulen wegen der hohen Temperaturen früher gehen. Das Johannes-Kepler-Gymnasium hat die Klassen fünf bis zehn bereits um 11.30 Uhr nach Hause geschickt. „Für die oberen Klassen gibt es leider kein hitzefrei, sie müssen bis zum bitteren Ende bleiben“, sagt Schulleiter Thomas Göhmann. Das Gleiche gilt für die benachbarte Oberschule Garbsen.

An der IGS Garbsen dürfen die Kinder und Jugendlichen spätestens nach der fünften Stunde und dem Mittagessen in der Mensa gehen – also gegen 13.40 Uhr.

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Berenbostel entlässt die Schülerinnen und Schüler bis zur zehnten Klasse nach der sechsten Stunde.

