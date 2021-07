Nach langer Nachtfahrt sind die 150 Helfer der Feuerwehrbereitschaft I aus der Region Hannover in Nordrhein-Westfalen angekommen. Nach kurzem Stopp in Düsseldorf ging es dann weiter Richtung Hochwassergebiet Euskirchen. Womöglich werden die Retter an der Steinbachtalsperre eingesetzt, die zu brechen droht.