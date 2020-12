Garbsen/Hannover

„Wir haben eine Einladung – nach Indien. Wir fahren dahin!“ Scheinbar Unmögliches möglich machen, an Grenzen gehen und sie immer weiter stecken, dafür steht Holger Leister. Der Mitbegründer des Kinder- und Jugendvarietés Träumer, Tänzer und Artisten (TTA) in Garbsen ist am Freitag im Haus der Region die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen worden, kurz: das Bundesverdienstkreuz.

Indien war 2016. Der Ausrichter des Weltjugendzirkus-Festivals hatte geladen. Artisten, die Leister in Flüchtlingsheimen der Stadt gewonnen hatte, sollten mit, hatten aber kein Visum und teils ungeklärten Status. Wogegen impfen? Wie die ganzen Geräte verstauen? Wo unterkommen? Welche Show bringt TTA auf die Bühne? Es waren mehrere extrem aufreibende Monate für Leister, seinen Kompagnon Lars Blume und das ganze Führungsteam. Sie haben alles geschafft, was sie sich vorgenommen haben und sind mit unvergesslichen Erinnerungen zurückgekommen. Für diese Leidenschaft steht Leister.

Zum ersten Mal im Rampenlicht: Bei TTA erleben Kinder Lampenfieber und Applaus. Quelle: Markus Holz (Archiv)

„Ich habe drei Tage gebraucht, den Brief aus Berlin zu begreifen“, sagt Leister. „Es ist eine Auszeichnung für das, was mein Hobby ist und Spaß ins Leben bringt“, sagt er und verbirgt dabei bescheiden, wie wichtig seine Arbeit für die Kinder und Jugendlichen ist. Bis zu guter Akrobatik auf dem Seil braucht es viele Stürze. Dran bleiben, üben, an sich glauben und am Ende den Applaus hören – das ist Leisters TTA-Philosophie.

Leister ist seit 18 Jahren TTA-Vorsitzender

Der 45-jährige Krankenpfleger aus Meyenfeld hat als Zehnjähriger selbst in der Manege des IGS-Schulzirkus Bumm Balloni gestanden. Sportlehrer Klaus Hoyer war sein Vorbild. Aus dieser AG ging 2002 der Verein TTA hervor. Seitdem ist Leister Vorsitzender und Trainer. Heute trainieren – außerhalb von Corona – gut 70 Kinder und Jugendliche. Jedes Jahr eine Gala, das Tiergartenfest in Hannover, Auftritte bei der Region, beim früheren Park-Panoptikum im Stadtpark, bei nationalen und internationalen Veranstaltungen.

Im Verein und im Training liegen Leister das soziale und faire Miteinander am Herzen. Er lebt das vor. Er lebt auch vor, an „wilde Ideen“ – wie er es nennt – zu glauben. Mit großem persönlichen Einsatz hat er TTA zu einem Integrationsfaktor in Garbsen gemacht, weil er Flüchtlingskinder gesucht und in den Verein aufgenommen hat. Neben dem Training dieser Kinder sind auch deren Familien in den Verein integriert. TTA-Eltern helfen sich gegenseitig, das ist Vereinskultur. Darüber hinaus bietet TTA nach langer Pause wieder eine Zirkus-AG in der IGS an. Alles ehrenamtlich. Leister ist für sein herausragendes Engagement für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 2019 mit dem Niedersächsischen Integrationspreis ausgezeichnet worden.

Holger Leister hat Hassan Moheb Aldin mit seiner Leidenschaft für Jonglage angesteckt. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Der Meyenfelder, der geschminkt im großen Clowns-Kostüm nur noch an der Statur erkennbar ist, hat neben all der TTA-Arbeit immer auch den guten Draht zu Verbänden gestaltet: Niedersächsischer Jugendzirkus „Circ a Holix“, Landesarbeitsgemeinschaft Zirkus, Kinder und Jugendzirkusgruppen Niedersachsen/ Bremen und Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik sind nur drei Beispiele.

