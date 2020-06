Humanisten feiern 2021 erstmals eine Jugendfeier in Garbsen

Garbsen

Erstmals bietet der Humanistische Verband Niedersachsen im kommenden Jahr 2021 eine Jugendfeier in Garbsen an. Sie richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 14 Jahren aus Garbsen und aus umliegenden Städten. Mehr als 100 Jugendliche aus Garbsen hätten laut dem Garbsener Vorsitzenden Karl-Otto Eckartsberg in den vergangenen Jahren bei der Veranstaltung in Hannover teilgenommen.

Die halbjährige Vorbereitungszeit beginnt im Oktober dieses Jahres. In dieser Zeit beschäftigen sich die Humanisten mit von den Jugendlichen selbst gewählten Themen aus den Bereichen Ethik, Politik, Religionen und anderen gesellschaftlichen Ereignissen. Die Jugendfeier ist vergleichbar mit der Konfirmation und bildet den Höhepunkt und Abschluss der Vorbereitung. Die Jugendlichen bekommen eine Urkunde und werden in einen neuen Lebensabschnitt entlassen.

Von Anke Lütjens