Garbsen

Welche Schule für mein Kind? Auf diese Frage wollen die IGS Garbsen, die Oberschule Berenbostel und die Ilmasi-Schule eine Antwort geben. Gemeinsam laden sie interessierte Eltern zu Informationsveranstaltungen ein. Am Dienstag, 23. März, und Donnerstag, 25. März, werden insgesamt vier Termine angeboten – jeweils um 16.30 und 19 Uhr.

Ziel der anderthalbstündigen Vorstellung ist es, den Eltern von Viertklässlerinnen und Viertklässlern die Entscheidung für die Wahl der weiterführenden Schule zu erleichtern. Dafür werden Lehrkräfte aus der Grundschule Garbsen-Mitte über Prozesse, Beratungsgespräche und wichtige Termine im vierten Schuljahr informieren. Zudem stellen die Schulleitungen von IGS und Oberschule ihre Konzepte vor. Das Förderzentrum Ilmasi-Schule gibt Auskunft über die Weiterführung der Förderung für Schüler und Schülerinnen, die Unterstützung brauchen.

Maximal 40 Teilnehmer möglich

In Einzelgesprächen können die Eltern den Schulleitern und Lehrkräften ihre Fragen stellen. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf maximal 40 pro Veranstaltung beschränkt. Die Schulleiter bitten alle interessierten Eltern, sich bis spätestens Mittwoch, 17. März, per E-Mail an info@igs-garbsen.de oder unter Telefon (0 51 31) 70 71 03, 70 71 04 oder 70 71 05 anzumelden.

Es wird darum gebeten, neben dem Wunschtermin auch einen Alternativtermin anzugeben. Die Eltern werden bis zum 19. März benachrichtigt.

Von Linda Tonn