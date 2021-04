Garbsen

Homeschooling funktioniert nicht. Lernerfolge bleiben aus. Kinder werden abgehängt. Lehrer nutzen die technischen Möglichkeiten nicht. Beschwerden und Urteile dieser Art gibt es in den vergangenen Monaten immer wieder und überall. Funktioniert Schule in Garbsen überhaupt irgendwo gut? Offenbar an der IGS. Lehrer und Schüler aus der Kerngruppe 7.02 berichten, warum Schule unter Pandemiebedingungen kein Problem für sie ist.

„Ich habe mich daran gewöhnt“, erzählt zum Beispiel Felicia, „aber echter Unterricht ist schon besser.“ Luna fand es am Anfang „ein bisschen schwierig, so viel allein zu machen“. Inzwischen gehe es aber schon besser. Auch Mitschüler Jonas lernt lieber in der Schule, obwohl es „zu Hause ganz okay ist“.

Schon besser als im ersten Lockdown

In der 7.02 läuft das sogenannte Distanzlernen vergleichsweise gut. Ein Grund ist, dass die Lehrkräfte eng zusammenarbeiten. Aber „okay“ ist nicht der Anspruch von Annette Schwerdtner, Tobias Proske und Daniel Kühling. „Es läuft jetzt im zweiten Lockdown schon sehr viel besser“, sagen die drei Pädagogen unisono. Sie könnten die Schülerinnen und Schülern im Präsenzunterricht allerdings individueller betreuen und bei Schwierigkeiten besser auffangen.

Maximal drei Videokonferenzen

Inzwischen hat sich in Gruppe 7.02 eine positive Routine eingestellt. Der Unterricht läuft nach festen Strukturen und Vorgaben und ist nicht nur auf Stoffvermittlung ausgerichtet. Das pädagogische Konzept der IGS mit festen Lernplänen, Leistungseinschätzungen anstelle von Zensuren sowie automatischer Versetzung bis hinauf in den Jahrgang neun spielt Schwerdtner, Proske und Kühling in die Karten. „Die Gruppe ist es gewohnt, selbstständig nach Wochenplänen zu arbeiten“, sagt Proske. Über die Schulplattform IServ verteilt er montags Aufgaben und sammelt die Lösungen freitags wieder ein. Jeder Schüler erhält eine Rückmeldung. Ein fester Stundenplan mit eigenem Arbeiten sowie täglich maximal drei Videokonferenzen von je 45 Minuten bilden das verlässliche Unterrichtsgerüst für die 24 Schülerinnen und Schüler.

Schulzentrum Garbsen bekommt schnelles Internet Auf diese Nachricht hat Schulleiterin Claudia Schreyer lange gewartet: Die Oberschule Garbsen im Stadtteil Auf der Horst wird an eine deutlich schnellere Internetleitung angebunden. Das hat Ulrich Kropp im Schulausschuss verkündet. Kropp ist in Garbsen unter anderem für die sogenannte Medienentwicklungsplanung und damit auch für die digitale Ausstattung der Schulen verantwortlich. „Die Hoffnung ist groß, dass die neue Leitung schon nächste Woche freigeschaltet wird. Die Voraussetzungen sind da, es müssen nur noch ein paar technische Feinheiten erledigt werden“, sagte er. Von der neuen Leitung sollen auch die benachbarte Hauptschule Nikolaus Kopernikus und das Johannes-Kepler-Gymnasium profitieren, sagte Kropp. Der IT-Fachmann räumte ein, dass die Internetanbindung an dem Schulzentrum bisher schwach war. Die Verlegung der Kabel unter den Stadtbahngleisen hindurch sei kompliziert gewesen. Darum könne er erst jetzt Vollzug melden. Schulleiterin Schreyer hatte seit Langem schnelleres Internet gefordert. Zuletzt hatte sie kritisiert, dass Homeschooling aufgrund der schlechten Leitungen quasi unmöglich sei, weshalb ihre Schülerinnen und Schüler abgehängt würden. / kon

Tägliche Sprechstunden und ein Quatsch-Abend

Der digitale Unterrichtsalltag wird begleitet von täglichen Sprechstunden bei den Klassenlehrern. Einmal in der Woche besteht die Möglichkeit, sich abends fernab von Mathe, Englisch und Co. zum Quatschen, Spielen oder Vorlesen zu treffen. Vor diesem festen Wochentermin können sich Eltern mit den Lehrkräften austauschen. Sogar eine ehrenamtliche Nachhilfegruppe hat sich gebildet. Sämtliche Zusatzangebote werden gut wahrgenommen. „Wir müssen flexibel auf den Bedarf in unserer Klasse reagieren“, sagt Proske. „Aber wir machen nur Angebote, entscheiden muss jeder für sich selbst, was er nutzt“, ergänzt Förderschullehrer Kühling.

Tanz auf Distanz: Sport- und Klassenlehrerin Annette Schwerdtner erarbeitet mit ihren Schülern zurzeit eine Choreografie zu „Happy“ von Pharrell Williams. Quelle: Gert Deppe

„Wir sehen sie jeden Tag“

„Unser Team ist einfach gut, und das Verhältnis zu unseren Schülern auch“, betont Schwerdtner, „wir sehen sie jeden Tag, das ist enorm wichtig.“ Zurzeit erarbeitet sie mit der Klasse im Sportunterricht eine Tanzchoreografie zu „Happy“ von Pharrell Williams – natürlich digital. „Das funktioniert nur, wenn man sich gut versteht und Vertrauen hat“, sagt Schwerdtner. Beides scheint in der 7.02 selbstverständlich zu sein.

Von Gert Deppe